Eine Saison, die als Jubeljahr in die Annalen eingeht, wird es nicht mehr. Das ist für drei der vier Stuttgart/Filder-Vereine der Fußball-Landesliga schon vor dem vorletzten Spieltag sicher. Die Frage ist: Was lässt sich im Kampf gegen den Abstieg auf der Zielgeraden nun noch retten? Während der TV Echterdingen vor dem gefühlt nächsten Endspiel steht, droht dem MTV Stuttgart und dem TSV Plattenhardt bereits an diesem Samstag das auch rechnerische Aus. Zumindest eines hält die Motivation im Weilerhau aber nach Aussage aller Beteiligten hoch: Wird es zwar ein Abschied, jedoch einer mit Derby-Hurra? Gehen die Plattenhardter nicht, ohne zuvor noch ihrem Ortsnachbarn folgenschwer gegens Bein zu treten?