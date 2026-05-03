Fußball-Landesliga Die Hoffnung lebt – GSV Pleidelsheim gewinnt Sechs-Punkte-Spiel
Der Fußball-Landesligist schlägt den Tabellennachbarn SpVgg Satteldorf trotz Rückstandes mit 2:1 – und bewahrt damit die Chance auf den Ligaverbleib.
Der Fußball-Landesligist schlägt den Tabellennachbarn SpVgg Satteldorf trotz Rückstandes mit 2:1 – und bewahrt damit die Chance auf den Ligaverbleib.
Der Begriff Sechs-Punkte-Spiel ist für Paarungen wie diese erfunden worden. Der GSV Pleidelsheim stand vor Anpfiff auf einem Abstiegsplatz, hätte bei einer Niederlage gegen die einen Platz bessere SpVgg Satteldorf den Anschluss ans rettende Ufer erst einmal verloren. Doch: Der GSV gewann am Sonntag das direkte Duell im Heimspiel 2:1 und zog in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. Steht nun selbst einen Punkt vor Satteldorf auf dem Relegationsplatz, vier Punkte hinter der Nicht-Abstiegszone.