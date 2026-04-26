Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim erobert wieder die Spitze

Manches ist so schnell vorbei, wie es gekommen ist. Die grüne Ampelphase im Stoßverkehr, der gute Vorsatz Anfang Januar oder die Hoffnungen der TSG Öhringen, den 0:1-Pausenrückstand im Landesligaspiel bei der SKV Rutesheim zu drehen.

Schiedsrichter Frank Kössig hatte just zur zweiten Halbzeit gepfiffen, da drang SKV-Stürmer Laurin Stütz in den Strafraum der Gäste ein und wurde zu Fall gebracht. Nach kurzem Zögern und dem Blick zum Assistenten zeigte der Unparteiische auf den Punkt, Proteste der Öhringer blieben aus, die Entscheidung war unstrittig.

TSG Öhringen im Angriff harmlos

SKV-Kapitän Tim Rudloff versenkte den Ball, Gäste-Keeper Len Brutzer ahnte die Ecke, konnte den Einschlag jedoch nicht verhindern (47). Die Chancen des Tabellenfünften schrumpften damit drastischer als eine Kugel Eis bei 40 Grad in der Sonne. Wirkliches offensives Engagement hatten die Gäste ohnehin erst ab der 38. Minute gezeigt, als zuerst Yannik Walter und dann Laurin Stütz nach Fouls behandelt werden mussten und die Rutesheimer Physiotherapeutin Anna Strobel von einem Einsatz zum nächsten flitzen musste.

Alarmstufe im Öhringer Strafraum: Laurin Stütz erzielte die 1:0-Führung für die SKV Rutesheim. Foto: Andreas Gorr

Die kurze Überzahl, während der Walter behandelt werden musste, nutzte die TSG, um ihren tiefen Block erstmalig zu verlassen. Bis dato hatte sich der Gast in der eigenen Feldhälfte eingeigelt und vornehmlich auf Konter gelauert. Kapitän Philipp Schropp wies seine Mitspieler mehrfach lautstark darauf hin, sich nicht von den Rutesheimern aus der defensiven Ordnung herauslocken zu lassen. Diese bauten das Spiel mit einer Viererkette auf, Tobias Gebbert ließ sich immer wieder tief fallen und eröffnete das Spiel mit Pässen auf der Tiefe. Das Bollwerk der Öhringer hielt eine Weile stand, es bedurfte schließlich einer genialen Einzelaktion.

Nach Zuspiel von Tobias Gebbert bekam Stütz den Ball im Mittelfeld, ließ einen Gegenspieler ins Leere rutschen und stiefelte los. Unbedrängt, zielstrebig, geradewegs in Richtung Gästetor. Gute 20 Meter vor dem Kasten fasste sich der Rutesheimer Torjäger ein Herz und gab einen satten Schuss ab, der unterhalb der Latte einschlug und die SKV in Führung brachte (18.). Der 26-Jährige erzielte seinen 22. Saisontreffer im 24. Einsatz, in denen er allerdings zehnmal torlos blieb und insgesamt 13 Treffer vorbereitete.

Die Vorentscheidung: Tim Rudloff verwandelt den Strafstoß zum 2:0 für die SKV. Foto: Andreas Gorr

Mit Faton Sylaj von der SG Weinstadt führt Stütz die Torjägerliste der Landesliga an, er hätte jedoch schon mit weitem Abstand Erster sein. Einen Freistoß in der 36. Minute schoss er knapp am Tor vorbei, nach der Pause köpfte er eine Flanke von Hannes Obert drüber (61.) und eine von Gianluca Crepaldi neben das Tor (80.). Einen weiteren Kopfball entschärfte Brutzer nach der Flanke von Flavio Heiler (58.), den Nachschuss durch Stütz klärte Schropp auf der Linie.

Die vergebenen Möglichkeiten konnte der Stürmer ziemlich entspannt weglachen. „Es hat ja gereicht, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, sagte er und grinste. Der 26-Jährige hätte sein viertes Elfmetertor der Saison erzielen können, aber Stütz zog zwangsläufig zurück: „Wir haben die Abmachung, dass der Gefoulte nicht selbst schießt.“ Bereits im Spiel beim SSV Schwäbisch Hall hatte Rudloff einen von Stütz herausgeholten Elfmeter verwandelt.

SKV gelingt die Revanche

Der erste Rang in der Torschützenliste der Liga freute den Stürmer, die Platzierung seines Teams ist ihm jedoch wichtiger. Da Titelkonkurrent FV Löchgau bei der Spvgg Satteldorf mit 0:1 verlor, kehrt die SKV Rutesheim sechs Spieltage vor Saisonende auf ersten Tabellenplatz zurück. Im Sportpark Bühl hofft man, dort zu bleiben, wie Trainer Christopher Baake unterstrich. Im Mannschaftskreis sagte der Coach: „Dieses Jahr sind wir dran, ich hab Bock.“ Im Hinspiel hatte die TSG Öhringen mit 2:0 gewonnen, Baake hatte seinen Spielern klargemacht: „Wir haben noch eine Rechnung offen.“ Dies ist der SKV Rutesheim gelungen, jetzt gilt es, die Tabellenführung ins Ziel zu bringen. SKV Rutesheim: Göbel – Rudloff, Walter, Riedlinger – Grau (66. Maier), Gebbert (75. Boateng), Held, Heiler (85. Geist) – Russ (79. Vaihinger) – Obert (70. Crepaldi), Stütz.