Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim erobert wieder die Spitze
Der Fußball-Landesligist schafft mit einem souveränen 2:0 gegen die TSG Öhringen die Revanche aus dem Hinspiel – Laurin Stütz erzielt seinen 22. Saisontreffer.
Der Fußball-Landesligist schafft mit einem souveränen 2:0 gegen die TSG Öhringen die Revanche aus dem Hinspiel – Laurin Stütz erzielt seinen 22. Saisontreffer.
Manches ist so schnell vorbei, wie es gekommen ist. Die grüne Ampelphase im Stoßverkehr, der gute Vorsatz Anfang Januar oder die Hoffnungen der TSG Öhringen, den 0:1-Pausenrückstand im Landesligaspiel bei der SKV Rutesheim zu drehen.