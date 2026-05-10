Fußball-Landesliga: Erneut Last-Minute-Frust beim TSV Plattenhardt – welche Chance nun noch bleibt

Eigentlich musste es ja fast so kommen. Sonst hätte in der derzeitigen Pleiten-Pech-und-Pannen-Phase der Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt irgendwie etwas gefehlt. Nachspielzeit, ein letzter Angriff des Gegners – und dann erneut der Last-Minute-K. o. Wie vor zwei Wochen gegen den Spitzenreiter Ehningen, so nun auch beim 2:3 an selber Stätte gegen die SV Böblingen: Erneut standen die Filderstädter spät mit leeren Händen da. Und so drohen im Tabellenkeller die Chancen für doch noch eine Wende allmählich auszugehen.