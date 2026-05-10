Fußball-Landesliga Ex-Zweitliga-Profi schockt den TV Echterdingen mit zwei „Toren des Monats“
Trotz gutem Start mit Führung unterliegen die Gelb-Schwarzen in Maichingen mit 2:3 und stecken damit nun wieder ganz tief im Abstiegskampf.
Trotz gutem Start mit Führung unterliegen die Gelb-Schwarzen in Maichingen mit 2:3 und stecken damit nun wieder ganz tief im Abstiegskampf.
Ja, sie alle hatten um die Qualität dieses eines Gegenspielers gewusst. Allein, geholfen hat es den Landesliga-Fußballern des TV Echterdingen an diesem Sonntag nichts. Am Ende stand für sie im Auswärtsspiel beim GSV Maichingen eine aus Sicht ihres Trainers Daniel Heisig „extrem bittere“ 2:3-Niederlage. Und der Matchwinner für den Gegner war, natürlich, der Ex-Zweitliga-Profi Michael Klauß (früher VfB Stuttgart II, VfR Aalen, Stuttgarter Kickers). Der mittlerweile 39-Jährige entschied die Begegnung mit zwei Treffern Marke „Tor des Monats“.