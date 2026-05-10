Fußball-Landesliga: Ex-Zweitliga-Profi schockt den TV Echterdingen mit zwei „Toren des Monats“

Ja, sie alle hatten um die Qualität dieses eines Gegenspielers gewusst. Allein, geholfen hat es den Landesliga-Fußballern des TV Echterdingen an diesem Sonntag nichts. Am Ende stand für sie im Auswärtsspiel beim GSV Maichingen eine aus Sicht ihres Trainers Daniel Heisig „extrem bittere“ 2:3-Niederlage. Und der Matchwinner für den Gegner war, natürlich, der Ex-Zweitliga-Profi Michael Klauß (früher VfB Stuttgart II, VfR Aalen, Stuttgarter Kickers). Der mittlerweile 39-Jährige entschied die Begegnung mit zwei Treffern Marke „Tor des Monats“.

Die Folge in der Tabelle: Das Polster, das sich die Echterdinger zwischenzeitlich zur Abstiegszone erarbeitet hatten, ist nahezu weg. Nachdem der Fernrivale SC Geislingen sein Spiel gewonnen hat, ist es nur noch ein Punkt zu Platz 13, der nach jetzigem Stand der Relegationsrang wäre. „Wir haben es immer noch selber in der Hand, aber wir müssen jetzt ganz schnell wieder den Schalter umlegen“, sagt Heisig, dessen Rettungsmission gerade ins Stocken gerät.

Dabei ging der aktuelle Matchplan zunächst auf. Gegen einen tief stehenden Gegner erzielte Yannis Kalchschmidt nach Vorarbeit des Kapitäns Marvin Kuhn das wichtige Führungstor (29.). Dann aber ließen die Gelb-Schwarzen sich zweimal auskontern. Und dann kam vor allem der Auftritt des erwähnten Oldies Klauß. Erst zirkelte er einen Freistoß über die Mauer direkt ins Netz (33.). Und in der 90. Spielminute schockte er die Gäste mit einem Seitfallzieher. Dazwischen lagen das Maichinger 2:1 durch Anil Sarak (45.+2) und der Echterdinger 2:2-Abstauber von Marc Mägerle (85.). Zu diesem Zeitpunkt glaubten Heisig und die Seinen zumindest an einen Teilerfolg. Jedoch: falsch gedacht.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Marvin Kuhn (Nominierungen: 3). Der Kapitän ließ defensiv nichts anbrennen. Unterband mit gutem Stellungsspiel mehrere gegnerische Konter – und bereitete zudem das Führungstor seiner Mannschaft vor.

GSV Maichingen: Colak – Filipovic (59. Intemperante), Alexander Schmidt, Topic, Semeraro – Sarak (77. Marques Moreira) – Ehmke, Schall, Klauß (90.+7 Ofluoglu), Ferrelli (80. Orfeo) – Flaig (81. Komarica). TV Echterdingen: Gaspar – Heinrich (80. Biemel), Kuhn, Mägerle – Handanagic (61. Oguz), Steffen Schmidt, Deutsche (68. Lucov), Herderich (61. Dölker), Pirracchio – Kalchschmidt, Celiktas.