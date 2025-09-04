Fußball Landesliga: Fixstern im Fußball-Kosmos des SV Leonberg/Eltingen

Der Vater von Marco Seufert hat nicht vor Begeisterung in die Hände geklatscht, als sein 15 Jahre alter Filius beschlossen hatte: Ich lass’ die Leichtathletik bleiben und konzentriere mich ganz auf Fußball. Papa Seufert, ein ordentlicher Mittelstreckenläufer des TSV Eltingen, hat den Beschluss mit der fatalen Hilflosigkeit eines Teenager-Vaters akzeptiert – und heute wird er wahrscheinlich zugeben: Der Sohn hat sich gut entschieden.

Marco Seufert ist beim SV Leonberg/Eltingen längst nicht mehr wegzudenken in der Mannschaft des Landesliga-Aufsteigers, der an diesem Sonntag (15 Uhr) beim SSV Schwäbisch Hall antritt. Marco Seufert geht in sein viertes Jahr als Spielführer des Teams und zählt zu den wichtigsten Stützen der Truppe. „Er hat eine grandiose Dynamik und Schnelligkeit“, beschreibt ihn Trainer Robert Gitschier, „er besitzt die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor – und er engagiert sich auch abseits des Spielfeldes stark für den Verein.“

Führungsspieler und Integrationsfigur: Kapitän Marco Seufert (re.) Foto: Andreas Gorr

Der 28-Jährige wird diese Worte gerne hören, stellt sich selbst und seine Bedeutung wie ein Gentleman aber nicht in den Vordergrund. „Es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu kicken, mit denen ich auch schon in der Jugend gespielt habe“, erzählt er. Das Team ist der Star, nicht dessen Kapitän. Dass er mit drei Treffern die interne Torschützenliste anführt, hat sich irgendwie ergeben. „Es läuft gerade gut bei mir“, sagt der Fußballer, „aber im Grunde ist es egal, wer die Tore macht – Hauptsache wir machen welche.“

Ein ganzes Fußball-Leben in einem Verein

Marco Seufert ist der Fixstern im Leonberger Fußball-Kosmos – noch nie hat er seine Position gewechselt. Die ersten Pässe besorgte der Außenbahnspieler in der Jugend des TSV Eltingen, wo er schließlich ins Herren-Team aufrückte, und seit der Fusion mit der TSG Leonberg liegt seine Heimat beim SV Leonberg/Eltingen. Im Verein ist Marco Seufert in etwa das, was Thomas Müller bis Ende der vergangenen Saison beim Rekordmeister FC Bayern München war: die Integrationsfigur, einer der seinen Heimatclub verkörpert wie kein Zweiter.

SV-Trainer Robert Gitschier hält große Stücke auf den Spielführer: „Er ist dynamisch, trickreich und torgefährlich.“ Foto: Andreas Gorr

„Ich liebe die Beständigkeit“, betont er, „ich hatte nie das drängende Bedürfnis, den Verein zu wechseln.“ Natürlich wussten vor allem die Fußball-Nachbarn von der SKV Rutesheim und dem TSV Heimerdingen um die Klasse des schnellen, trickreichen Kickers vom Lewa-Sportpark, natürlich gab es die eine oder andere Offerte für den offensiven Mittelfeldmann – doch genauso gut hätte man den Papst bitten können, zu heiraten. Marco Seufert ließ die Chance, höherklassig zu spielen, links liegen wie ein Umweltaktivist einen Hochglanz-Katalog von Mercedes-Benz.

Die Gemeinschaft und das Miteinander im Fußball stehen für ihn über finanziellen Verlockungen. „Wir sind eine verschworene Truppe“, sagt er, „die zum Teil schon sehr lange zusammenspielt. Das schätze ich.“ Seine Rolle als Spielführer, zu dem er noch zu Zeiten von Ex-Trainer Benjamin Schäffer gewählt worden war, hat er längst in seiner Spielernatur verinnerlicht. Marco Seufert fühlt sich wohl als Verbindungsglied zwischen Mannschaft und Trainerteam, er hat nach beiden Seiten stets zwei offene Ohren – und was ihm dabei so hilfreich ist wie ein Feuerzeug zur Zigarette: Der 28-Jährige weiß über den Verein so gut bescheid wie ein Verfassungsrichter über die Rechtsprechung. „Ich kenne die Personen und das Umfeld – so kann ich viele Dinge vorab einschätzen“, erläutert er, „und weil ich als Lehrer in einer Gemeinschaftsschule arbeite, weiß ich auch gut mit Menschen umzugehen.“

Lang ist’s her: Marco Seufert (re.) 2018 im Trikot des TSV Eltingen in der Partie gegen den 1. FC Altburg. Foto: Pressefoto Baumann

Seine Aufgaben im Fußball enden allerdings nicht mit dem Schlusspfiff nach 90 Minuten. Bei organisatorischen Fragen spielt Marco Seufert mit seinen Co-Kapitänen Patrik Hoffmann und Mathias Falch regelmäßig den Doppelpass. Beispielsweise bei der Vorbereitung der Auswärtsfahrt nach Schwäbisch Hall. Soll’s eine Anreise im Bus inklusive der Fans werden oder fährt die Mannschaft in Privat-Pkws hin? Das musste durchgerechnet und mit dem Team samt Trainerriege beschlossen werden. „Ich finde solche Fahrten klasse, wenn die Fans mit an Bord sind“, sagt Marco Seufert – ergo: Der SV Leonberg/Eltingen chartert einen Bus ins Hohenlohische. „Ich bin gespannt, wie es klappt“, sagt der Kicker.

Die Heimfahrt dürfte stimmungsvoller werden, wenn die Leonberger neben ihren Anhängern auch noch drei Punkte mit im Gepäck haben. „Wir dürfen die nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt Marco Seufert, „auch wenn sie zwei von drei Spielen verloren haben.“ Aber eines ist sicher: Auch eine Niederlage wird einem Fixstern nichts von seiner Strahlkraft nehmen.