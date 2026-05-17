Fußball-Landesliga Geht für den MTV Stuttgart doch noch was? Kracherschuss leitet Auswärtscoup ein
Mit einem 3:1 beim Ex-Titelfavoriten Waldstetten stellt der Tabellenvorletzte erneut seine Stehaufmännchen-Qualitäten unter Beweis.
Mit einem 3:1 beim Ex-Titelfavoriten Waldstetten stellt der Tabellenvorletzte erneut seine Stehaufmännchen-Qualitäten unter Beweis.
Sie sind raus, sie sind doch noch nicht raus. Sie sind raus, sie sind doch noch nicht raus. Die emotionale Achterbahnfahrt der Fußballer des MTV Stuttgart im Tabellenkeller der Landesliga setzt sich fort. Eine Woche nach der bitteren Heimniederlage gegen den Spitzenreiter Ehningen haben die Kräherwald-Kicker nun einmal mehr ihre Stehaufmännchen-Qualitäten gezeigt. Trotz Personalnot siegten sie beim vormaligen Titelfavoriten TSGV Waldstetten mit 3:1, wonach sich von Neuem die Frage stellt: Geht in Sachen Klassenverbleib etwa doch noch was? Der Abstand zu Platz 13, der zur Relegationsteilnahme berechtigen könnte, ist drei Spieltage vor Schluss wieder auf drei Punkte geschmolzen.