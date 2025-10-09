Fußball Landesliga Julian Bär – ein Bruder im Geiste von Manuel Neuer
Torhüter Julian Bär will es mit 35 Jahren noch einmal wissen und ist die Nummer eins beim Landesligisten SV Leonberg/Eltingen. Dabei war seine Karriere schon am Ausklingen.
Wenn Robert Gitschier von Julian Bär spricht, gerät er schnell ins Schwärmen. Der Trainer des Landesliga-Aufsteigers SV Leonberg/Eltingen, der an diesem Samstag (14 Uhr) beim GSV Pleidelsheim antritt, hält es nicht einmal für vermessen, den 35-Jährigen mit Manuel Neuer zu vergleichen.