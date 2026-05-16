Die SKV Rutesheim hat ihren Drei-Punkte-Vorsprung in der Landesliga verteidigt: Der Spitzenreiter und Verfolger FV Löchgau trennten sich in einer hochklassigen Partie 2:2.
16.05.2026 - 10:37 Uhr
Die knapp 600 Zuschauer im Löchgauer Stadion sahen ein hochklassiges, intensives Duell der beiden Topmannschaften der Landesliga: Tabellenführer SKV Rutesheim verteidigte mit einem letztlich leistungsgerechten 2:2(0:2)-Unentschieden die Spitzenposition vor dem FV Löchgau. „Ein großartiges Spiel vor einer klasse Kulisse“, sagte SKV-Trainer Christopher Baake, „das 2:2 war verdient.“