Die SKV Rutesheim hat ihren Drei-Punkte-Vorsprung in der Landesliga verteidigt: Der Spitzenreiter und Verfolger FV Löchgau trennten sich in einer hochklassigen Partie 2:2.

Die knapp 600 Zuschauer im Löchgauer Stadion sahen ein hochklassiges, intensives Duell der beiden Topmannschaften der Landesliga: Tabellenführer SKV Rutesheim verteidigte mit einem letztlich leistungsgerechten 2:2(0:2)-Unentschieden die Spitzenposition vor dem FV Löchgau. „Ein großartiges Spiel vor einer klasse Kulisse“, sagte SKV-Trainer Christopher Baake, „das 2:2 war verdient.“

Dabei hatten die Rutesheimer, die eine gute Hundertschaft von Fans per Bus nach Löchgau entsandt hatten, in der ersten Hälfte der Partie klar ihren Stempel aufgedrückt – die Gastgeber waren bei den meisten Zweikämpfen nur zweiter Sieger, den kraftvollen Angriffen hatte der FV nur wenig entgegenzusetzen. Hochverdient war die 2:0-Pausenführung der SKV.

Furkan Yumurtaoglu dreht ab: Der Stürmer des FV Löchgau hat gerade den 1:2-Anschlusstreffer erzielt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Wieder einmal war es der Torjäger vom Dienst Laurin Stütz, der mit seinen Saisontreffern Nummer 27 und 28 die Gäste in Führung geschossen hatte. Beim 1:0 (22.) staubte Stütz einen zu kurz abgewehrten Ball von FV-Keeper Leon Dobler aus kurzer Distanz ab, beim 2:0 entwischte Stütz nach einem Steilpass seinem Gegenspieler und ließ Dobler erneut keine Chance (44.). Das 2:0 zur Pause war hochverdient.

Doch nach dem Seitenwechsel folgte ein unerwarteter Doppelschlag der Hausherren. Erst nutzte Furkan Yumurtaoglu eine unübersichtliche Situation vor dem SKV-Tor zum Anschlusstreffer (50.), nur vier Minuten später profitierte der eingewechselte Mo Gueye von einem so nicht gedachten Befreiungsschlag und marschierte allein auf Rutesheims Schlussmann Jan Göbel zu, dem er keine Abwehrchance ließ. In der Folge benötigten die Rutesheimer gut 20 Minuten, um sich zu berappeln – danach hatten beide Teams zwar Chancen, aber keine Hochkaräter.

Intensives Duell: Der Rutesheimer Flavio Heiler (re.) gegen Mo Gueye, den FV-Torschützen zum 2:2. Foto: Baumann/Julia Rahn

SKV-Joker Gianluca Crepaldi hatte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer auf dem Fuß, doch im 1-gegen-1 mit FV-Goalie Dobler zielte der Rutesheimer nicht exakt, sodass der Löchgauer Tormann per Fußabwehr klären konnte. „Das wäre was gewesen, wenn Gianna das Ding macht“, sagte SKV-Kapitän Tim Rudloff, „aber das 2:2 geht schon in Ordnung.“