Fußball – Landesliga Köngen ist zurück in der Erfolgsspur
In der Fußball-Landesliga bezwingt der TSV Köngen zuhause den SC Geislingen verdient mit 2:0 und verteidigt damit die Tabellenführung.
In der Fußball-Landesliga bezwingt der TSV Köngen zuhause den SC Geislingen verdient mit 2:0 und verteidigt damit die Tabellenführung.
Zufriedenheit bei den Verantwortlichen des TSV Köngen vor der Begegnung: „Unsere Entwicklung in den vergangenen achtzehn Monaten ist absolut positiv. Als Aufsteiger führen wir die Tabelle an,“ erklärte Köngens sportlicher Leiter Thomas Köhrer. Nach seinen Worten ist diese Saison bereits jetzt als Erfolg zu werten: „Ein möglicher Aufstieg wäre das Sahnehäubchen. Auch in der Verbandsliga wollen wir unseren Weg fortsetzen.“ Trotz der 0:3-Niederlage am Samstag zuvor in Sindelfingen war die Stimmung beim ersten Heimspiel in diesem Jahr in der Fußball-Landesliga optimistisch. Und die Fuchsgrubenkicker lieferten dann bei dem 2:0 (1:0)-Sieg über den SC Geislingen und bleiben dadurch Spitzenreiter. Die Geislinger dagegen rutschten vom Relegationsrang auf einen direkten Abstiegsplatz.