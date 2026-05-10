Fußball – Landesliga Nach dreistündiger Anfahrt und Stotterstart jubelt der TV Oeffingen doch noch
Der TV Oeffingen hat einen Rückstand gedreht und Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht.
Der TV Oeffingen hat einen Rückstand gedreht und Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht.
Der TV Oeffingen hat am Samstag Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht. Mit dem 3:1-Auswärtssieg (0:1) beim TSV Crailsheim hat die Mannschaft um Trainer Haris Krak nun 35 Zähler auf dem Konto und sich ein kleines Polster nach hinten zur Abstiegszone erarbeitet. „Wir haben in Crailsheim wichtige Punkte für den Klassenverbleib geholt“, konstatiert der Oeffinger Coach.