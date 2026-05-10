 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Nach dreistündiger Anfahrt und Stotterstart jubelt der TV Oeffingen doch noch

Fußball – Landesliga Nach dreistündiger Anfahrt und Stotterstart jubelt der TV Oeffingen doch noch

Fußball – Landesliga: Nach dreistündiger Anfahrt und Stotterstart jubelt der TV Oeffingen doch noch
1
Oeffingens Verteidiger Justin Bren (rechts) besorgte den Ausgleich Foto: Eva Herschmann

Der TV Oeffingen hat einen Rückstand gedreht und Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht.

Der TV Oeffingen hat am Samstag Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht. Mit dem 3:1-Auswärtssieg (0:1) beim TSV Crailsheim hat die Mannschaft um Trainer Haris Krak nun 35 Zähler auf dem Konto und sich ein kleines Polster nach hinten zur Abstiegszone erarbeitet. „Wir haben in Crailsheim wichtige Punkte für den Klassenverbleib geholt“, konstatiert der Oeffinger Coach.

 

38 Punkte, so hat der 46-Jährige ausgerechnet, müssten reichen, um in der Landesliga zu bleiben. Die jüngsten Auftritte – der Erfolg in Crailsheim war der dritte Sieg hintereinander – lassen wenig Zweifel aufkommen, dass es den Oeffinger Fußballern gelingen wird, die fehlenden drei Zähler in den vier noch ausstehenden Partien bis zum Saisonfinale zu holen. „Wir können offensichtlich nicht wie andere Mannschaften mal gewinnen und mal verlieren. Bei uns muss es immer gleich in Serie sein“, sagt Haris Krak grinsend.

Das Glück ist zurück beim TVOe. Zumindest auf dem Spielfeld. Die gemeinsame Anreise im Reisebus hingegen verlief mehr als holprig. Wegen einer Sperrung und einem Unfall auf der A8 dauerte die Busfahrt von Oeffingen nach Crailsheim mehr als drei Stunden.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: Der SV Fellbach überzeugt vom Anpfiff weg

Fußball – Verbandsliga Der SV Fellbach überzeugt vom Anpfiff weg

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach überzeugen beim Tabellenzweiten FC Holzhausen durch einen mutigen Auftritt und gewinnen verdient.

„Gefühlt saßen wir in den ersten 45 Minuten noch im Bus“, sagt Krak. Das war wohl auch der Grund, warum die Gastgeber den besseren Start erwischten, und Marius Laurel Doderer den TSV Crailsheim in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Nach der Pause hatten sich die Gäste die lange Autofahrt dann aus den Gliedern geschüttelt. Die Oeffinger wurden die spielbestimmende Mannschaft und Innenverteidiger Justin Bren zum Torschützen zum 1:1 (60.). „Keine Ahnung, warum er da vorne war“, sagt Haris Krak mit einem Grinsen. Nach einem Foul an Luis Feyhl verwandelte Maldin Ymeraj den Strafstoß souverän zum 2:1 (72.). Kevin Ljan, der in der Schlussphase für Laurent Hashani kam, erzielte den Treffer zum 3:1-Endstand. Mit einem sehenswerten Tor schloss der Angreifer erfolgreich einen Oeffinger Konter ab (90. +4).

TV Oeffingen nach der Pause dominierend

Die letzte Vorbereitungsphase vor dem Spiel sei nicht ideal gewesen, sagt Haris Krak. „Aber die Jungs haben Charakter bewiesen. In den ersten 45 Minuten haben wir trotz des einen Gegentors gut verteidigt. In der zweiten Spielhälfte waren wir dann ganz klar die bessere Mannschaft. Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung.“

TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Hashani (77. Ljan), Uckan – Tsouloulis (46. Rakic), Zeneli, Memaj, Feyhl – Kloos (85. Broos), Ymeraj.

Weitere Themen

HC Schmiden/Oeffingen II: Vom Fast-Absteiger zum Landesliga-Meister – jetzt soll noch das Double her

HC Schmiden/Oeffingen II Vom Fast-Absteiger zum Landesliga-Meister – jetzt soll noch das Double her

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen schaffen nach dem 33:27-Sieg bei der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell den Sprung in die Verbandsliga.
Von Susanne Degel
TV Oeffingen, SV Fellbach: Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler

TV Oeffingen, SV Fellbach Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler

Seit Haris Krak, 46, angekündigt hat, sich selbst einzuwechseln, schießen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen wieder Tore.
Von Susanne Degel
TV Oeffingen II, TSV Schmiden II: Zufriedene Derbysieger nach Lucky Punch und stolze Aufsteiger

TV Oeffingen II, TSV Schmiden II Zufriedene Derbysieger nach Lucky Punch und stolze Aufsteiger

Die Handballer des TV Oeffingen II gewinnen das Stadtduell mit dem TSV Schmiden II 28:27, der dafür aber als Tabellenzweiter den Sprung in die Landesliga bejubelt.
Von Susanne Degel
HC Schmiden/Oeffingen: Es fehlt der kühle Kopf in der dramatischen Schlussphase

HC Schmiden/Oeffingen Es fehlt der kühle Kopf in der dramatischen Schlussphase

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren gegen die TSG Haßloch das erste von sechs Spielen in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga mit 25:28.
Von Susanne Degel
Meistertitel im Handball: „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“ – TSV Schmiden feiert knappen Aufstieg

Meistertitel im Handball „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“ – TSV Schmiden feiert knappen Aufstieg

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden sichern sich mit einem 33:23 (16:10) bei der SG H2Ku Herrenberg den Aufstieg. Ihr Coach hat eine klare Ansage für die Regionalliga-Konkurrenz.
Von Susanne Degel
TV Oeffingen Landesliga: Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“

TV Oeffingen Landesliga Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen holen am Sonntag im Heimspiel gegen den SSV Schwäbisch Hall die nächsten drei Punkte – 4:0 (2:0).
Von Eva Herschmann
SV Fellbach in der Verbandsliga: Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben

SV Fellbach in der Verbandsliga Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach verlieren das finale Saisonspiel bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn und beenden die Runde auf dem fünften Platz.
Von Susanne Degel
Verbandsliga TV Oeffingen: Vor den Aufstiegsspielen nur in der Abwehr ein überzeugender Auftritt

Verbandsliga TV Oeffingen Vor den Aufstiegsspielen nur in der Abwehr ein überzeugender Auftritt

Die Handballer des TV Oeffingen kommen im letzten Verbandsliga-Saisonspiel gegen den TV Spaichingen nicht über ein 24:24 hinaus. Am 14. Mai geht es weiter in der Aufstiegsrunde.
Von Susanne Degel
Bezirkspokal-Finale TSV Schmiden: Der Sieger ist eine Klasse besser – und schafft ein Novum

Bezirkspokal-Finale TSV Schmiden Der Sieger ist eine Klasse besser – und schafft ein Novum

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren am Maifeiertag das Endspiel um den Bezirkspokal gegen den Liga-Konkurrenten SV Allmersbach deutlich mit 0:6 (0:4).
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: Nico Gountoulas: „Nun sind wir in dem Bereich, wo wir hinwollten“

Fußball-Verbandsliga Nico Gountoulas: „Nun sind wir in dem Bereich, wo wir hinwollten“

Der SV Fellbach gewinnt sein Heimspiel gegen das abstiegsbedrohte Team von Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:1. Nach der Pause hat das Team seine Dominanz jedoch verloren.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 
 