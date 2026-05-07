Eigentlich ist es ja eine paradoxe Situation. In der aktuellen Saison steckt der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt unverändert tief im Abstiegskampf. Keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, in welcher Liga die Mannschaft künftig spielen wird. Im Hinblick auf die nächste Runde wirkt der Abteilungsleiter Sascha Krammer dennoch gefühlt so entspannt, als befände er sich im Liegestuhl am Urlaubsstrand. Seine beruhigende Erkenntnis: „Wir hatten noch nie in einer so frühen Phase den nahezu kompletten Kader stehen.“ Und zwar eben unabhängig davon, auf welche sportliche Etage die Reise führt.