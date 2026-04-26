Fußball-Landesliga: Plattenhardter Frust nach Last-Minute- K.o. in personeller Überzahl

Bitter, bitterer, am bittersten. Kann es dazu eigentlich noch eine weitere Steigerung geben? Fragt man die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt, müsste die Antwort seit diesem Sonntag lauten: ja. Die aktuelle 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Ehningen bedeutet für die Filderstädter jedenfalls einen neuen emotionalen Tiefpunkt in ihrer seit Wochen zunehmenden Abstiegsnot. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten sie in der vierten Minute der Nachspielzeit und mit einem Mann mehr auf dem Platz.

Vorbei also auch diese Chance auf den herbeigesehnten Turnaround. „Die Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gemacht, aber momentan ist das Glück einfach nicht bei uns“, bilanzierte ein wie sein Team geknickter Spielertrainer Pierre Eiberger. Eigentlich schien zumindest ein Punkt schon sicher. Dann kam die verhängnisvolle letzte Aktion: Eckball für den Gegner, ein abgefälschter Hinterhaltschuss von Gökhan Akyüz – und elf Plattenhardter sackten in sich zusammen, während die Gäste umso mehr jubelten. Für sie war es das späte Tor nicht nur zum Auswärtserfolg, sondern zudem zur Tabellenführung. Und das trotz Unterzahl. Der Ehninger Verteidiger Serdar Avci hatte wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen.

Dabei waren die Plattenhardter, bei denen Eiberger auf eine Abwehrviererkette umstellte, lange aussichtsreich unterwegs. Aristidis Perhanidis hatte nach einer Flanke von Tobias Hornung zur Führung eingeschoben. Hinzu kamen Großchancen von Symeon Moll und Perhanidis, der am Pfosten scheiterte. Ärgerlich dann aber schon der Ausgleich, der ebenfalls in der Extrazeit fiel – in diesem Fall in Hälfte eins. Emre Göcer vertändelte den Ball, was Maurice Dreher mit dem 1:1 bestrafte. Da stand das ganz dicke Ende allerdings erst noch bevor.

In der Tabelle bleibt der Aufsteiger mit der nun vierten Niederlage in Serie Drittletzter – Stand jetzt ein direkter Abstiegsplatz. Weiter geht es am nächsten Sonntag mit einem schweren Auswärtsspiel beim Zweiten TSGV Waldstetten. Der Kontrahent Ehningen kompensierte unterdessen selbst das Fehlen seines Trainers und mehrerer Leistungsträger. Der Coach Johannes Pfeiffer (Kurzurlaub) fehlte ebenso wie der Kapitän Marcel Berberoglu und der Torjäger Lars Jäger (beide beruflich verhindert).

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Aristidis Perhanidis (Nominierungen: 1). Zuletzt war ihm nur ein Bankplatz geblieben. Diesmal reichte es zur Startelf-Rückkehr – und Perhanidis gab ordentlich Gas. Seine Bilanz: ein Tor, ein Pfostentreffer, zudem großer läuferischer Einsatz. Allein, die nächste Niederlage vermochte auch er nicht zu verhindern.

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks, Grun, Markovic, Hornung – Moll (76. Rippler), Göcer (58. Boketsu), Eiberger (80. Zugac), Hörz (58. Gruber) – Blazek (90. Eichhorn) – Perhanidis.

TSV Ehningen: Görkem – Boughanmi (76. Akyüz), Bildl, Horvat, Avci – Nothacker (70. Iliksoy), Kasikci – Özcan (77. Sigloch), Grausam, Dannecker.