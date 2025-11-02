Fußball Landesliga Sandro Seeber knipst beim TSV Heimerdingen das Licht aus
Im Derby schlägt der SV Leonberg/Eltingen den TSV Heimerdingen verdient mit 2:0 (0:0) – der Aufsteiger dominiert die Partie, benötigt aber für die Führung ein wenig Glück.
Es muss Spieler und Fans des TSV Heimerdingen geschmerzt haben wie ein Wespenstich: Die Kicker des SV Leonberg/Eltingen hüpften nach dem 2:0-Erfolg im Spielerkreis und skandierten immer wieder lauthals: „Derbysieger! Derbysieger!“ Währenddessen stand die Mannschaft des TSV mit hängenden Köpfen um Trainer Markus Koch und lauschte dessen Worten, die kaum mit Partyvokabular versehen gewesen sein dürften. Ein Sportplatz – zwei Welten.