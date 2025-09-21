Fußball Landesliga SKV Rutesheim bleibt schon wieder ohne Gegentor
Die SKV Rutesheim schlägt die Neckarsulmer SU 2:0 und verteidigt mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Landesliga den Platz an der Sonne.
Die SKV Rutesheim schlägt die Neckarsulmer SU 2:0 und verteidigt mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Landesliga den Platz an der Sonne.
Bevor Christopher Baake zum obligatorischen Trainer-Statement nach dem Spiel kam, bog er noch kurz in die andere Richtung ab: Der Moment des sechsten Saisonsiegs musste in einem Jubelbild festgehalten werden. „Hey, hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter“, schallte es dazu von den Rängen im Sportpark Bühl.