Fußball Landesliga SKV Rutesheim erfüllt souverän die Pflicht
Der Tabellenführer setzt sich beim Absteiger SV Kaisersbach nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich mit 4:1 durch und bleibt auf Meisterschaftskurs.
Der Tabellenführer setzt sich beim Absteiger SV Kaisersbach nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich mit 4:1 durch und bleibt auf Meisterschaftskurs.
Eine Woche nach dem 2:2 im Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten FV Löchgau hat die SKV Rutesheim ihre Pflichtaufgabe am drittletzten Spieltag in der Landesliga beim als Absteiger feststehenden SV Kaisersbach mit Bravour erfüllt.