Fußball Landesliga: SKV Rutesheim erfüllt souverän die Pflicht

Eine Woche nach dem 2:2 im Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten FV Löchgau hat die SKV Rutesheim ihre Pflichtaufgabe am drittletzten Spieltag in der Landesliga beim als Absteiger feststehenden SV Kaisersbach mit Bravour erfüllt.

Nach einem 0:1-Rückstand setzte sich der Tabellenführer am Pfingstsonntag auf dem Kunstrasenplatz in Kaisersbach mit 4:1 durch und behauptet damit seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger FV Löchgau, der trotz 85 Minuten in Unterzahl das Duell beim Tabellendritten SG Schorndorf mit 1:0 für sich entschied.

Schwierige Bedingungen in Kaisersbach

Zwei Spieltage vor Saisonende spricht viel für den Meistertitel der Rutesheimer, die neben dem Drei-Punkte-Vorsprung nunmehr auch in der Tordifferenz nur noch um zwei Treffer schlechter sind. „Es war nicht einfach nach dem Wetterumschwung bei 30 Grad auf dem stumpfen Rasen gegen einen tief stehenden Gegner, aber unser Sieg war vollauf verdient“, kommentierte der Rutesheimer Trainer Christopher Baake den 21. Saisonsieg seiner Elf.

Die SKV dominierte weite Strecken der Partie. Foto: Günter Schmid

Von Beginn an zogen die Gäste ihr Ballbesitzspiel auf und drangen tief in die Kaisersbacher Hälfte ein. Allerdings war anfangs bei den Hereingaben in den Strafraum der Gastgeber die Box nicht gut genug besetzt oder der Ball kam nicht bis zu einem Abnehmer durch. Nach 24 Minuten kam es sogar zur kalten Dusche für die Baake-Elf: Nach einem Kaisersbacher Freistoß von der Strafraumkante und einem zu kurz abgewehrten Ball von Joshua Schneider machte Gökan Alpan mit dem ersten Ball auf das Rutesheimer Tor per Kopf das 1:0. „Da mussten wir schon kurz schlucken“, räumte Coach Baake ein.

Dennoch behielt seine Mannschaft ihre Marschroute bei: Nach einem Chipball von Laurin Stütz setzte Marcel Held das Spielgerät freistehend vor Kaisersbachs Schlussmann David Schwankl in dessen Arme. Auch ein Kopfball von Laurin Stütz war zu unplatziert, um Schwankl größere Probleme zu bereiten. Drei Minuten vor der Pause war es dann aber so weit: Nach einem Diagonalball und einer Hereingabe von rechts vollendete der mitgelaufene Flavio Heiler am langen Pfosten zum längst überfälligen 1:1. Hätte Heiler kurz darauf bei einem Freistoß aus dem Halbfeld im Strafraum der Gastgeber einen Abnehmer gefunden, wäre die SKV Rutesheim sogar mit einer Führung in die Kabine gegangen.

Laurin Stütz (li.) erzielte gegen Kaisersbach seine Saisontore Nummer 29 und 30. Foto: Günter Schmid

So dauerte es eine knappe Stunde, ehe die weiterhin überlegenen Gäste zum 2:1 kamen, bei dem der Sekunden zuvor eingewechselte Markus Wellert seinen Anteil hatte: Nach einem Einwurf von Schneider leitete Wellert den Ball schnell weiter auf Laurin Stütz, der aus zwölf Metern sein 29. Saisontor erzielte (62.). Der SV Kaisersbach hatte nicht die Kraft, sich mit mehr Offensivstärke gegen den Rückstand zu stemmen und kassierte fünf Minuten später das 1:3: Nach einem Schuss von Maxim Russ aus 18 Metern schlug der halbhohe Ball im Kaisersbacher Netz ein. „Es sah nicht so aus, als ob der Ball unhaltbar gewesen wäre“, meinte Coach Baake.

Der eingewechselte Dauer-Joker Gianluca Crepaldi verpasste in der Schlussphase nach toller Vorarbeit von Stütz das 4:1, als er zwei Gegner aussteigen ließ, den Ball aber frei vor SV-Keeper David Schwankl nicht an diesem vorbeibrachte. So blieb der Schlussakkord SKV-Torjäger Stütz vorbehalten, der in der Nachspielzeit aus 20 Metern zum 4:1 traf. Saisontreffer Nummer 30 des stets quirligen Angreifers war allerdings dadurch begünstigt, dass ein Abwehrspieler den Ball noch unglücklich abfälschte.

Zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Kaisersbach: Trainer Christopher Baake (li.) Foto: Andreas Gorr

Beim Klassenprimus war die Partie schon wenige Minuten nach dem Schlusspfiff abgehakt, und der Blick wurde wieder nach vorne gerichtet. „Jetzt haben wir noch zwei Aufgaben gegen die SSV Schwäbisch Hall und beim TSV Crailsheim, die wir erfolgreich lösen wollen“, gab Rutesheim-Trainer Baake die Marschrichtung für den Saisonendspurt vor. Konkurrent FV Löchgau muss noch gegen Kaisersbach und SU Neckarsulm ran. SKV Rutesheim: Göbel – Riedlinger, Rudloff, Schneider (78. Hadergjonaj)– Gebbert (70. Boateng), Russ (76. Crepaldi) – Heiler (76. Maier), Obert (61. Wellert), Held, Grau – Stütz.