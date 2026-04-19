Fußball Landesliga SKV Rutesheim: Laurin Stütz schlägt gleich viermal zu
Die Fußballer der SKV Rutesheim bezwingen den TV Oeffingen souverän mit 4:0 (2:0) – und bleiben Landesliga-Spitzenreiter FV Löchgau dicht auf den Fersen.
Die Fußballer der SKV Rutesheim bezwingen den TV Oeffingen souverän mit 4:0 (2:0) – und bleiben Landesliga-Spitzenreiter FV Löchgau dicht auf den Fersen.
Ganz an Ottmar Hitzfeld ist Laurin Stütz am Sonntag dann doch nicht rangekommen: Die Fußball-Legende erzielte am 17. Januar 1976 für den VfB Stuttgart im Zweitliga-Spiel gegen Jahn Regensburg beim 8:0-Erfolg sechs Treffer. Der Kicker der SKV Rutesheim setzte beim 4:0-Triumph aber auch einen Markstein – vier Tore gingen auf das Konto des 26-Jährigen.