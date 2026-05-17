Fußball-Landesliga, Staffel II: VfL Sindelfingen gewinnt trotz Unterzahl mit 5:3

Wie schon zuletzt gegen den TV Neuhausen musste der VfL Sindelfingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, auch in Echterdingen einen Platzverweis hinnehmen. Diesmal traf es Hakan Kilinc nach gut einer Stunde. Ein Echterdinger foulte den VfL-Verteidiger zuerst und nutzte dann dessen ausgestrecktes Bein, um selbst spektakulär zu fallen. Der Schiedsrichter wertete dies als Revanchefoul – eine harte Entscheidung. „Die Mannschaft hat eine starke Reaktion auf die Unterzahlsituation gezeigt“, bescheinigte VfL-Trainer Thomas Siegmund seiner Elf.

Zwar gerieten die Daimlerstädter nach dem Platzverweis kurzzeitig unter Druck, erhöhten dann aber durch ein herrliches Freistoßtor von Gianluca Gamuzza und zwei Konter aus dem Lehrbuch das Ergebnis von 2:2 auf zwischenzeitlich 5:2. Marvin Kuhn verkürzte in der 90. Minute zwar noch zum 5:3-Endstand, aber das war schlussendlich nur noch Ergebniskosmetik.

Sindelfinger gehen früh in Führung

Doch zurück zum Anfang der Partie: Der VfL Sindelfingen war nach einer Viertelstunde in Führung gegangen. Nach einem Pass auf André Simao nutzte Tobias Kubitzsch in der Mitte dessen perfekte Hereingabe zum 1:0. „Danach haben wir es verpasst nachzulegen“, haderte Siegmund mit der Chancenverwertung seines Teams. Der Ball landete zwar einmal im TVE-Gehäuse, doch der Treffer fand wegen einer Abseitsstellung von Bytyci keine Anerkennung.

Stattdessen nutzte Caglar Celiktas kurz darauf die sich ihm bietenden Gelegenheit zum 1:1-Ausgleich. „Erneut ein vermeidbares Kontertor“, schüttelte Siegmund den Kopf. Doch kurz vor dem Pausenpfiff hellte sich seine Miene wieder auf und er bescheinigte seinem Team eine sehr ordentliche erste Hälfte. Denn Bünyamin Bakacs verwertete nach einem Solo von Simao dessen Zuspiel zur erneuten Führung – 2:1.

Der VfL startete schwungvoll in den zweiten Durchgang. Bytycis Schuss landete knapp neben dem Tor, Simao legte sich die Kugel zu weit vor, als er allein aufs Tor zulief, und Ademis Direktabnahme geriet etwas zu hoch. Auf der Gegenseite vergab Marc Mägerle eine Kopfballchance, bevor Celiktas nach einem Eckball erneut zur Stelle war und das 2:2 erzielte.

Am Ende überschlagen sich die Ereignisse

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Erst gab es den Platzverweis für Kilinc, dann ließ Simao nach Zuspiel des eingewechselten Tahir Bahadir eine gute Chance ungenutzt, bevor dann Gamuzza mit einem Freistoß sowie Bakacs und Bahadir nach Kontern die Partie doch noch zugunsten der Sindelfinger entschieden. VfL Sindelfingen: Lüdemann-Ravit, Simao (90.+2 Walter), Bakacs, Gamuzza (90.+4 Dreshaj), Kubitzsch, Bytyci (67. Maraslioglu), Molitor, Kilinc, Dittrich, Ademi (67. Bahadir), Brendle. Tore: 0:1 (14.) Kubitzsch, 1:1 (29.) Celiktas, 1:2 (42.) Bakacs, 2:2 (60.) Celiktas, 2:3 (75.) Gamuzza, 2:4 (82.) Bakacs, 2:5 (87.) Bahadir, 3:5 (90.) Kuhn. Zuschauer: 250. Besonderes Vorkommnis: Rote Karte (65.) Kilinc (VfL, Unsportlichkeit).