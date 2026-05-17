Fußball-Landesliga, Staffel II: VfL Sindelfingen gewinnt trotz Unterzahl mit 5:3

Wie schon zuletzt gegen den TV Neuhausen musste der VfL Sindelfingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, auch in Echterdingen einen Platzverweis hinnehmen. Diesmal traf es Hakan Kilinc nach gut einer Stunde. Ein Echterdinger foulte den VfL-Verteidiger zuerst und nutzte dann dessen ausgestrecktes Bein, um selbst spektakulär zu fallen. Der Schiedsrichter wertete dies als Revanchefoul – eine harte Entscheidung. „Die Mannschaft hat eine starke Reaktion auf die Unterzahlsituation gezeigt“, bescheinigte VfL-Trainer Thomas Siegmund seiner Elf.