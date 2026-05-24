Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen bekommt Maldin Ymeraj nicht zu fassen
Der starke Stürmer des TV Oeffingen sorgt für eine 1:5-Niederlage des Landesliga-Aufsteigers. Trotzdem überzeugt der Torwart des SV und auch die Stimmung leidet nicht.
Der starke Stürmer des TV Oeffingen sorgt für eine 1:5-Niederlage des Landesliga-Aufsteigers. Trotzdem überzeugt der Torwart des SV und auch die Stimmung leidet nicht.
Robert Gitschier hatte zu Recht vor Maldin Ymeraj gewarnt. Der Top-Torjäger des TV Oeffingen war am Samstag beim 5:1-Triumph über den SV Leonberg/Eltingen an vier der fünf Treffer beteiligt und für die SV-Verteidigung phasenweise kaum zu greifen. Eine entscheidende Rolle spielte Ymeraj bereits beim Führungstor der Gäste. Am rechten Strafraumeck wurde er zu zögerlich angegriffen und fand mit einem Chipball hinter die Abwehrreihe Mitspieler Kevin Kloos. Dessen Volleyabschluss schlug flach im langen Eck ein (7.).