Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Eine starke Saison mit kleinen Makeln
Trainer Robert Gitschier zieht Bilanz über das erste Jahr nach dem Aufstieg. Für die kommende Saison warten neue Aufgaben, die Planungen laufen auf Hochtouren.
Trainer Robert Gitschier zieht Bilanz über das erste Jahr nach dem Aufstieg. Für die kommende Saison warten neue Aufgaben, die Planungen laufen auf Hochtouren.
Eine starke Saison mit ganz kleinen Makeln, die man nicht so hoch hängen sollte – so lautet das Fazit von Robert Gitschier nach seinem ersten Jahr als Trainer des SV Leonberg/Eltingen in der Landesliga. Drei Spieltage vor Schluss – mit einem 5:0-im Derby beim TSV Heimerdingen – machte der Aufsteiger den Klassenerhalt klar.