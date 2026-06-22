Eine starke Saison mit ganz kleinen Makeln, die man nicht so hoch hängen sollte – so lautet das Fazit von Robert Gitschier nach seinem ersten Jahr als Trainer des SV Leonberg/Eltingen in der Landesliga. Drei Spieltage vor Schluss – mit einem 5:0-im Derby beim TSV Heimerdingen – machte der Aufsteiger den Klassenerhalt klar.

Nach keinem Spieltag stand das Team auf einem Abstiegsrang. Im Gegenteil: Nach fünf Spieltagen lag der SV mit drei Heimsiegen sogar auf dem vierten Rang. Die einzigen Makel waren, dass der Mannschaft gegen Ende der Hin- und Rückrunde ein wenig die Luft ausging. Die jeweils letzten drei Partien endeten allesamt mit Niederlagen.

SV Leonberg/Eltingen: Starke Abwehr, schwacher Angriff

Über die Spielzeit gesehen, die der SV Leonberg/Eltingen auf Rang elf abschloss, war die starke Defensive der Trumpf im Kampf um den Ligaverbleib. Mit 47 Gegentreffern stellt der SV die sechstbeste Abwehr. Andersrum werden die 48 erzielten Tore nur von vier Teams unterboten. Gitschier verweist auf eine Entwicklung im Laufe der Saison: „In der Hinrunde waren wir offensiv stärker und haben auch mal 5:3 gewonnen. In der Rückrunde haben wir besser gegen den Ball gearbeitet, sodass wir auch ein 1:0 über die Runden gebracht haben“, erläutert er. Dass das Toreschießen in der Rückrunde schwieriger wurde, führt der Trainer darauf zurück, dass Offensivkräfte wie Sandro Seeber, der verletzungsbedingt komplett fehlte, und Finley Strahl immer wieder ausfielen.

Wann Stürmer Sandro Seeber wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Foto: Andreas Gorr

Personelle Unsicherheiten werden auch die zweite Landesliga-Spielzeit prägen, die ja oft als schwieriger gilt als die Aufstiegssaison. Flügelflitzer Strahl plagt sich häufig mit Leistenproblemen, wann Sandro Seeber (Knieprobleme) wieder auf dem Platz stehen wird, ist ebenso unklar. Hinzu kommt, dass die beiden etatmäßigen Innenverteidiger Julian Häusler (Schlüsselbeinbruch) und Fabian Löwen (Fußprobleme) nach langen Verletzungspausen erst spät in die Vorbereitung einsteigen. Da trifft es sich gut, dass in Torhüter-Routinier Julian Bär (Karriereende) nur ein offizieller Abgang zu verzeichnen ist. „Es gibt Planspiele, dass er uns als Torspieler-Trainer unterstützt“, verrät Gitschier.

Stammkeeper Julian Bär (re.) beendet seine Karriere, bleibt Coach Robert Gitschier (li.) jedoch vielleicht erhalten. Foto: Andreas Gorr

Angesichts der zahlreichen Fragezeichen plant der Coach erneut mit einem großen Kader, der vor allem durch junge Kräfte aufgestockt werden soll. Zwei bis drei Akteure sollen aus der eigenen A-Jugend aufrücken. Verteidiger Tom König hat kürzlich gegen Öhringen schon Landesligaluft geschnuppert. Nachfolger von Julian Bär zwischen den Pfosten soll der 19-jährige Samuel Bates werden, der vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II aus der Bezirksliga kommt. Zweiter Neuzugang vom FSV ist Cyrille Mpondo, der bei 08 Oberligaluft geschnuppert hat und als Links- oder Rechtsverteidiger agieren kann.

Personalplanungen beim SV Leonberg/Eltingen bereits in vollem Gange

Zwei Stürmer kommen von der SKV Rutesheim: Marc Geist, mit dem der SV schon in der Winterpause in Gesprächen war, sowie der 19-jährige Angelo de Pilla, der für die zweite Mannschaft der SKV in der vergangenen Saison 17 Treffer in der Kreisliga erzielt hat. Neue Elemente ins Spiel des SV soll Djellon Dragusha vom Stuttgarter A-Ligisten KV Plieningen einbringen. „Er ist technisch stark, hat gute Kontakte und Drehungen und könnte auf der Zehner-Position agieren“, sagt Gitschier. Neuzugang Nummer sechs ist Pedro Lopes vom Bezirksligisten SG Reutlingen, der nach Renningen umzieht und die rechte Seite des SV verstärken soll.