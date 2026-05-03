Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen freut sich über unerwarteten Punkt
Der SV Leonberg/Eltingen erkämpft sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Landesliga beim Tabellendritten SG Schorndorf ein 1:1 – sogar der Sieg war möglich.
Der SV Leonberg/Eltingen erkämpft sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Landesliga beim Tabellendritten SG Schorndorf ein 1:1 – sogar der Sieg war möglich.
Es ist einer dieser Punktgewinne, die man als „big points“ tituliert, den der SV Leonberg/Eltingen im Kampf um den Klassenverbleib bei der SG Schorndorf gelandet hat: Beim Tabellendritten um Ex-Drittligaspieler Matthias Morys (Kickers Offenbach, VfR Aalen, RB Leipzig, SG Sonnenhof Großaspach) erkämpften sich die Gäste nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein 1:1 und blieben im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. „Wir haben viel Laufarbeit investieren müssen. Aber der Punktgewinn ist unheimlich wichtig, weil die anderen Teams in der unteren Tabellenhälfte ebenfalls gepunktet haben“, freute sich SV-Trainer Robert Gitschier.