Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen freut sich über unerwarteten Punkt

Es ist einer dieser Punktgewinne, die man als „big points“ tituliert, den der SV Leonberg/Eltingen im Kampf um den Klassenverbleib bei der SG Schorndorf gelandet hat: Beim Tabellendritten um Ex-Drittligaspieler Matthias Morys (Kickers Offenbach, VfR Aalen, RB Leipzig, SG Sonnenhof Großaspach) erkämpften sich die Gäste nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein 1:1 und blieben im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. „Wir haben viel Laufarbeit investieren müssen. Aber der Punktgewinn ist unheimlich wichtig, weil die anderen Teams in der unteren Tabellenhälfte ebenfalls gepunktet haben“, freute sich SV-Trainer Robert Gitschier.

Seine Mannschaft bot dem Favoriten in den ersten zehn Minuten Paroli, ehe die Partie in Richtung der Gastgeber zu kippen begann. Nach einer Flanke von Lukas Hanle kam Morys im Strafraum zum Kopfball, der knapp über die Latte strich (11.). „Da haben wir Glück gehabt, den lässt er normalerweise nicht liegen“, räumte SV-Trainer Gitschier unumwunden ein. Zwei Minuten später behielt SV-Schlussmann Julian Bär in einem 1:1-Duell gegen Marcello Vulcano die Oberhand. Nochmals Glück hatte der SV, als Altin Gashi nach 26 Minuten nach guter Vorarbeit knapp links am Pfoten vorbeischoss.

Pech für den SV beim Gegentreffer

Bei der 1:0-Führung für Schorndorf war etwas Pech für die Gäste dabei: Nach einer Ecke machte Axel Weeber mit einer Kopfballverlängerung ins Zentrum den Ball noch einmal unfreiwillig scharf. Beim folgenden Kopfballduell ergab sich dann ein Missmatch zwischen Fabian Kern und dem 2,02 Meter großen Moritz Zutz, der problemlos zum 1:0 für die Gastgeber traf.

Julian Häusler (vo.) meldete in der zweiten Hälfte den Schorndorfer Ex-Profi Matthias Morys vollständig ab. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen, der in der ersten Hälfte ansehnliche Ballstafetten, aber keine echten Chancen hatte, steigerte sich in Halbzeit zwei enorm. Großen Anteil daran hatte Finley Strahl, der den wegen einer leichten Muskelverletzung ausgewechselten Kapitän Marco Seufert ersetzte. „Er hat auf der Außenbahn richtig Alarm gemacht“, lobte Trainer Gitschier. Strahls Tempo war dann auch der Ausgangspunkt für den 1:1-Ausgleich in der 64. Minute: Nach einem Pass aus der eigenen Hälfte nahm Strahl den Ball im Vollsprint mit und war schneller als sein Gegenspieler. An SG-Keeper Marcel Knauss legte er den Ball vorbei zum 1:1.

Sechs Minuten später hatte der Torschütze sogar das 2:1 auf dem Fuß, schoss jedoch im Strafraum knapp am linken Pfosten vorbei. Auch Pascal Nufer hätte für einen Dreier der Gäste sorgen können, bei seinem Schlenzer aus zehn Metern in der 85. Minute fehlte ihm jedoch die Kraft. Die Gastgeber waren nur noch mit einem Fernschuss von Zutz gefährlich, den Bär jedoch entschärfte. Aus dem starken Defensivverbund der Gäste ragte Julian Häusler hervor, der Morys in der zweiten Halbzeit völlig abmeldete. SV Leonberg/Eltingen: Bär – Falch (66. Kolar), L. Feigl, Häusler, Weeber, Seufert (46. Strahl), Kern, D. Feigl (58. Gäckle), Nufer, Ohmes (81. Trefz), Hofmann (91. Hampel).