Für die Filderstädter könnte es ein tolles Wochenende werden. Zugleich zeichnet sich vor dem Spiel am Samstag in Geislingen ab, dass der Verein auf Torhütersuche gehen muss.
23.04.2026 - 16:56 Uhr
Tabellenführer TSV Bernhausen? Hört sich gut an, findet der Trainer Roko Agatic. Und das noch bessere dabei: An diesem Samstag kann es in der Fußball-Landesliga tatsächlich so weit sein. Im Auswärtsspiel beim SC Geislingen (15.30 Uhr) haben die Filderstädter dieses Zwischenergebnis selbst in der Hand. Ja, wird es für sie überhaupt ein tolles Wochenende? Parallel zeichnet sich nämlich hinter den Kulissen für die nächste Saison eine weitere namhafte Neuverpflichtung ab.