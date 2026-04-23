Für die Filderstädter könnte es ein tolles Wochenende werden. Zugleich zeichnet sich vor dem Spiel am Samstag in Geislingen ab, dass der Verein auf Torhütersuche gehen muss.

Tabellenführer TSV Bernhausen? Hört sich gut an, findet der Trainer Roko Agatic. Und das noch bessere dabei: An diesem Samstag kann es in der Fußball-Landesliga tatsächlich so weit sein. Im Auswärtsspiel beim SC Geislingen (15.30 Uhr) haben die Filderstädter dieses Zwischenergebnis selbst in der Hand. Ja, wird es für sie überhaupt ein tolles Wochenende? Parallel zeichnet sich nämlich hinter den Kulissen für die nächste Saison eine weitere namhafte Neuverpflichtung ab.

Zwischendurch schien der Transfer bereits geplatzt. Nun sieht es so aus, als sollten sich die hartnäckigen Bernhausener Bemühungen doch bezahlt machen: Ekrem Servi, von mehreren Vereinen umworbener Angreifer des Staffelrivalen TSV Plattenhardt, steht vor einem stadtinternen Wechsel aus dem Weilerhau an den Fleinsbach. „Es sieht gut aus. Wir brauchen noch ein paar Tage, dann können wir unter die Sache hoffentlich einen Haken machen“, sagt der Spielleiter Thomas Otto.

Der 23-Jährige mit 1,92-Meter-Gardemaß hat für den Ortsnachbarn in dessen vergangener Aufstiegssaison 20 Tore erzielt. In der aktuellen Runde steht sein Zähler zwar erst bei sechs, doch gilt Servi als Spieler mit Entwicklungspotenzial. In Bernhausen könnte er künftig zusammen mit dem Rückkehrer Flon Ajvazi (20, vom TV Echterdingen) ein höchst interessantes Sturmgespann bilden. Außerdem stehen bei den „Veilchen“ wie berichtet bereits sechs weitere Zugänge fest: Nikita Schestakow, David Plattenhardt, Markus Fickeisen (alle FV Neuhausen), Mertcan Özocak (MTV Stuttgart), Nico Schmid (TSV Oberensingen) und Mehmet-Emin Sarikurt (FC Esslingen).

Zugleich zeichnet sich ab, dass der Verein auch auf die Suche nach einem neuen Torhüter gehen muss. Matej Livanvic dürfte die nächste Stammkraft sein, die geht. Der Grund: Der Youngster ist in den Raum Ludwigsburg umgezogen. „Die Tendenz ist, dass er sich dort etwas sucht. Der zeitliche Aufwand wäre ja sonst schon extrem“, konstatiert Otto.

Chance für den TSV Bernhausen zur Tabellenführung

Doch sind die Bernhausener nach dem in der Winterpause bekannt gewordenen Aussteiger-Wechselflutschrecken in Richtung Echterdingen stimmungstechnisch längst wieder obenauf – nicht nur, weil Otto sich und seine Mitstreiter in den Planungen „insgesamt auf einem guten Weg sieht“. Auch aufgrund dessen, was ja ganz aktuell noch auf dem Rasen läuft. Mit seinen vier Siegen von zuletzt befindet sich der wiedererstarkte ursprüngliche Titelfavorit auf einer Aufholjagd, die wie erwähnt an diesem Spieltag ihren vorläufigen Höhepunkt finden könnte. Ein weiterer Dreier in Geislingen, und das Agatic-Ensemble stünde zumindest für 24 Stunden auf Platz eins. „Dann könnten wir tags darauf entspannt als Zuschauer nach Köngen fahren und mal schauen, was dort so passiert“, sagt der Noch-Coach. Eben in Köngen werden sich in den Gastgebern und dem TSGV Waldstetten die beiden momentanen Bernhausener Aufstiegskampf-Hauptrivalen direkt aufeinandertreffen. Wenigstens einer von ihnen wird also erneut Federn lassen.

Zuvor steht freilich die eigene Pflicht. Und bei der warnt Agatic vor einer Beurteilung des Gegners anhand des Tabellenstands. Ja, es ist nur der Viertletzte, ein Team aus dem Abstiegssumpf. Aber: „Die haben alles andere als eine schlechte Mannschaft. Das wird sehr schwer“, ahnt der Coach. Zumal auf Naturrasen. Ein Geläuf, auf dem Agatics Kicker seit Monaten nicht mehr trainiert haben – bis zum ersten Mal wieder in dieser Woche. Und zumal unter der Voraussetzung, dass der Kontrahent wohl was gut machen wollen wird. Im Hinspiel erlebten die Geislinger beim 1:7 im Fleinsbachstadion einen schwarzen Nachmittag.

Auch Vidic und Gümüssu bieten sich wieder an

Personell kann Agatic, passend zum allmählichen Saisonendspurt, nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die länger fehlenden Dimitrios Vidic (nach Rotsperre) und Mikail Gümüssu (nach Knieverletzung, Hochzeit und Flitterwochen) standen schon zuletzt beim 4:1 gegen die SV Böblingen wieder im Aufgebot. Stand jetzt stehen bis auf die Dauerpatienten Henry Alber und Bogdan Rangelov alle Spieler des Kaders zur Verfügung.

Trainerwechsel bei Team zwei

Bernhausen-Rückkehrer

Trainerwechsel auch bei der zweiten Mannschaft des TSV Bernhausen: Daniel Schlüter (aktuell FV Neuhausen II) beerbt beim B-Kreisligisten zur kommenden Saison Patrick Walker (rückt in die Abteilungsleitung auf). Für den Ex-Torjäger Schlüter eine Rückkehr. Er war in Bernhausen einst schon als Spieler engagiert, damals noch unter dem Nachnamen Preuß.