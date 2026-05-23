Den Schweiß hatte der Trainer Roko Agatic auch am Tag danach noch auf der Stirn. Und die Botschaft an die eigene Mannschaft lautet: „Nicht gut fürs Herz. Wenn ihr so weitermacht, kippt von unserem Team an der Seitenlinie demnächst einer um.“ Freilich: Es war bei allem Ächzen und Schnaufen auch ein Lachen dabei. Denn es ist am Ende ja gut gegangen. Durch ein Last-Minute-Tor haben die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen ihr Spiel beim TSV Bad Boll mit 4:3 gewonnen. Der eingewechselte Andreii Shamenko wurde zum späten Matchwinner. Und damit haben die Filderstädter fürs Erste ihre Chance im Aufstiegsrennen gewahrt.