Warum hätte es dieses Mal anders laufen sollen? Nächstes Spiel, und damit zum nächsten Mal die Leier, die beim Fußball-Landesligisten TSV Plattenhardt mittlerweile keiner mehr hören kann. Gut mitgehalten, mit dem Gegner auf Augenhöhe bewegt – am Ende aber keine Punkte. Auch die aktuelle Begegnung mit dem Aufstiegsanwärter TSV Köngen hat in dieser Hinsicht keine Ausnahme gemacht. Nach der 0:1-Heimniederlage am Pfingstsamstag ist der direkte Wiederabstieg der Filderstädter praktisch besiegelt. Ein Jahr nach dem Titelgewinn Kommando zurück. Fortan also wieder Bezirksliga. Freilich, an eine Rettung hatte im Weilerhau schon vor diesem Spieltag keiner mehr wirklich geglaubt.