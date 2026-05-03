Fußball-Landesliga: TSV Plattenhardt verpasst den Lucky Punch gegen den Tabellenzweiten Waldstetten

Beinahe wäre dem TSV Plattenhardt der Lucky Punch geglückt und der Fußball-Landesligist hätte beim TSGV Waldstetten einen überraschenden und enorm wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert. Aber nur beinahe, denn Tom Eichhorn zögerte in der Schlussphase bei seinem Abschluss acht Meter vor dem Tor zu lange und die Waldstettener Verteidigung konnte die Situation gerade so klären. Zuvor hatte Eichhorn nach einem Konter im Doppelpass mit Aristidis Perhanidis die verbliebene Waldstettener Hintermannschaft ausgespielt. Nichtsdestoweniger rang der Aufsteiger dem bisherigen Tabellenzweiten ein 0:0 ab und sammelte damit zumindest einen wichtigen Zähler.

„Wir wussten, dass wir was holen können. Ein Dreier wäre natürlich besser gewesen, aber das ist kein Spiel, in dem wir punkten mussten“, sagt der Spielertrainer Pierre Eiberger. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte dominierten die Gastgeber den zweiten Abschnitt. „Man hat gesehen, weshalb sie oben stehen. Sie haben uns phasenweise richtig hinter reingedrängt“, berichtet der Coach.

Die Plattenhardter gewannen jedoch die notwendigen Zweikämpfe und verteidigten alle Waldstettener Angriffe sauber weg. „Wir haben mal wieder zu Null gespielt, daraus können wir für die nächsten Wochen Selbstvertrauen schöpfen“, sagt Eiberger.

Die kommenden Spiele sind entscheidend und „die, in denen wir dringend punkten müssen“, blickt der Coach voraus. Kommende Woche empfangen die Plattenhardter die SV Böblingen, dann treten sie beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz an.

Plattenhardts „Spieler des Spiels“

Kristian Grbic (Nominierungen: 2). Das Zu-Null-Spiel geht zu großen Teilen auf den Torhüter. Grbic, der im Sommer nach Böblingen wechselt, parierte mehrfach stark und verhinderte so ein Gegentor.

TSGV Waldstetten: Helmi – Kurfess, Schraml, Taxis – Vodopija (49. Waldraff), Pfeifer, Szenk, Podilczak (76. Groiß) – Rosenfelder, Nagler, Eisele (86. Schoell).

TSV Plattenhardt: Grbic – Hornung, Grun, Markovic, Gyselincks – Soddu (88. Zugac), Eiberger (90. Gruber), Blazek (86. Göcer), Moll (67. Eichhorn) – Hörz (67 Servi), Perhanidis.