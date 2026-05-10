Fußball-Landesliga Zwei Sirch-Tore reichen Pleidelsheim nicht für die Überraschung
Gegen den Zweiten FV Löchgau muss sich der GSV Pleidelsheim mit 2:5 geschlagen geben – und muss jetzt hoffen.
Gegen den Zweiten FV Löchgau muss sich der GSV Pleidelsheim mit 2:5 geschlagen geben – und muss jetzt hoffen.
Nahe dran war Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim an einer Überraschung gegen den Tabellenzweiten FV Löchgau. Denn besonders zu Spielbeginn bestimmten die Gelb-Schwarzen das Geschehen und gingen in der zehnten Minute auch folgerichtig durch Patrick Sirch in Führung. Am Ende mussten sich die Pleidelsheimer jedoch mit 2:5 geschlagen geben. Damit verpassten sie es, sich im Kampf um den Klassenerhalt weiter Luft zu verschaffen.