 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Zwei Sirch-Tore reichen Pleidelsheim nicht für die Überraschung

Fußball-Landesliga Zwei Sirch-Tore reichen Pleidelsheim nicht für die Überraschung

Fußball-Landesliga: Zwei Sirch-Tore reichen Pleidelsheim nicht für die Überraschung
1
Pleidelsheims Patrick Sirch traf gegen den FV Löchgau zweimal. Foto: Baumann/Julia Rahn

Gegen den Zweiten FV Löchgau muss sich der GSV Pleidelsheim mit 2:5 geschlagen geben – und muss jetzt hoffen.

Nahe dran war Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim an einer Überraschung gegen den Tabellenzweiten FV Löchgau. Denn besonders zu Spielbeginn bestimmten die Gelb-Schwarzen das Geschehen und gingen in der zehnten Minute auch folgerichtig durch Patrick Sirch in Führung. Am Ende mussten sich die Pleidelsheimer jedoch mit 2:5 geschlagen geben. Damit verpassten sie es, sich im Kampf um den Klassenerhalt weiter Luft zu verschaffen.

 

„In den ersten 25 Minuten haben wir Löchgau hinten reingedrückt, womit sie nicht gerechnet haben. Wir haben es aber verpasst, das 2:0 nachzulegen“, so GSV-Trainer Marcus Wenninger. Möglichkeiten für eine höhere Führung waren da. Das Spiel hätte womöglich eine andere Wendung genommen, wären sie genutzt worden. Stattdessen drehten die Gäste das Ergebnis noch vor der Pause durch Ivanilson Matias (33.) und Mario Andric (42.) zu ihren Gunsten. „Löchgau ist eben keine Laufkundschaft“, sagt Wenninger.

Matias legte Mitte der zweiten Halbzeit zum 3:1 für die Gäste nach (65.), ehe Medin Bulic auf 4:1 erhöhte (75.). Das machte es den Gastgebern noch schwerer, noch einmal heranzukommen. Immerhin verkürzte Patrick Sirch noch einmal auf 2:4 (88.), doch kam dieser Anschlusstreffer zu spät. Lukas Aras stellte in der Nachspielzeit schließlich den 5:2-Endstand für den FV Löchgau her (90.+3).

Die Löchgauer bleiben damit an der SKV Rutesheim dran, während die Pleidelsheimer nun darauf angewiesen sind, dass Konkurrent Satteldorf mindestens einmal patzt. Trotz der Niederlage bescheinigte Wenninger seinem Team, ein „hervorragendes Spiel“ gemacht zu haben.

GSV Pleidelsheim: Lück – Weindl, Kevin Sirch – Vejselovic, Bender, Pfeiffer (86. Kunberger), Schlipf (67. Tutsch), Ranzinger (46. Divkovic), Slawig – Hachmann (79. Kaiser), Patrick Sirch.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Kornwestheim empfängt Hessigheim – Revanche und Generalprobe fürs Pokalfinale

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Kornwestheim empfängt Hessigheim – Revanche und Generalprobe fürs Pokalfinale

Der SV Kornwestheim empfängt den TASV Hessigheim und hat noch eine Rechnung offen. Im Hinterkopf schwebt bereits das Bezirkspokal-Finale am Donnerstag.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Sechs Spiele Sperre: Leistungsträger fehlt dem SV Pattonville im Saisonendspurt

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Sechs Spiele Sperre: Leistungsträger fehlt dem SV Pattonville im Saisonendspurt

Selvedin Shanmugarajah ist nicht nur für das Kellerduell gegen den TV Pflugfelden gesperrt. Im Kampf um den Klassenverbleib wird der Mittelfeldspieler nicht mehr eingreifen können.
Von Marius Gschwendtner
Abschied vom SGV Freiberg: Marco Kehl-Gomez: „Die Stadt hat gegen uns gearbeitet“

Abschied vom SGV Freiberg Marco Kehl-Gomez: „Die Stadt hat gegen uns gearbeitet“

Über vier Jahre war Marco Kehl-Gomez (34) das Gesicht des SGV Freiberg. Vor seinem Abgang nach Sandhausen kritisiert der Kapitän die Kommune und lobt seinen Coach.
Von Elke Rutschmann
Handball: SV Kornwestheim: Die HSG Konstanz droht zum Partyschreck zu werden

Handball: SV Kornwestheim Die HSG Konstanz droht zum Partyschreck zu werden

Der SV Kornwestheim will in der eigenen Halle die Meisterschaft feiern. Der Trainer warnt aber vor dem Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz.
Von Melanie Bürkle
Landesliga Württemberg Staffel 1: Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel

Landesliga Württemberg Staffel 1 Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel

Der GSV Pleidelsheim kämpft um den Verbleib in der Fußball-Landesliga, Gegner FV Löchgau um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Von Simon David
Handball Verbandsliga: Team-Neckar-Coach Patrice Payer: „So hat letztlich jeder mit sich gehadert“

Handball Verbandsliga Team-Neckar-Coach Patrice Payer: „So hat letztlich jeder mit sich gehadert“

Interview
: Es war ein kurzes Gastspiel für Team Neckar in der Verbandsliga. Für Coach Patrice Payer ist die fehlende Konstanz der Hauptgrund für den Abstieg.
Von Melanie Bürkle
Nachwuchshandball SV Kornwestheim: Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Nachwuchshandball SV Kornwestheim Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.
Von Nina Haug
Fußball Kreisliga A 1/2: SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

Fußball Kreisliga A 1/2 SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

SVK-Stürmer Pirmin Löffler liefert gegen SVK Dreierpack ab und liegt noch zwei Zähler hinter dem Relegationsrang. Drita festigt Platz zwei durch 6:1 gegen Warmbronn.
Von Marek Lantz
Kreisliga A Staffel 1: Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

Kreisliga A Staffel 1 Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

Der SGV Höpfigheim verliert Abstiegsduell, Pleidelsheim II festigt Platz über dem Strich, Murr patzt in Asperg, Erdmannhausen kommt unter die Räder und Affalterbach siegt 4:1.
Von Marek Lantz
Handball Oberliga Männer: 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Handball Oberliga Männer 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen dem Tabellendritten Saase3 Leutershausen 2 im letzten Heimspiel mit 26:33.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Marbach am Neckar
 
 