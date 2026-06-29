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  6. SV Sillenbuch II – der souveränste aller Meister

Fußball-Meisterserie SV Sillenbuch II – der souveränste aller Meister

Fußball-Meisterserie: SV Sillenbuch II – der souveränste aller Meister
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Unschlagbar in 26-facher Ausfertigung: Die Reserve des SV Sillenbuch, die kommende Saison in derselben Spielklasse wie die erste Mannschaft des Vereins antreten wird. Foto: Torsten Streib

Besser geht es nicht: Als einziger unter den acht Titelträgern in der Kreisliga B des Bezirks Stuttgart/Böblingen beenden die Kicker des SV Sillenbuch II die Saison ungeschlagen.

Wer gerne wissen möchte, wie man einen Fußballtrainer so richtig überraschen kann, nehme sich ein Beispiel an der Mannschaft des SV Sillenbuch II. Denn die überreichte ihrem Coach Necmi Keskin vor dem letzten Spiel der Kreisliga-B-Saison 2025/2026 gegen den FV Germania Degerloch II ein Trikot mit seinem Namen. Inklusive der Ansage: Du spielst heute mit. Und der Mann, der seit 22 Jahren in unterschiedlicher Funktion beim SVS dabei ist und seit der Saison 2019/2020 die zweite Mannschaft der Sillenbucher trainiert, tat, wie ihm geheißen: In der 77. Minute wechselte sich Keskin ein, zwei Minuten später traf er zum 10:1-Zwischenstand. Die Partie endete mit 14:1 für die Sillenbucher, die damit ihren Meistertitel holten, ohne eine einzige Niederlage in der Runde erlitten zu haben. Das gelang keinem anderen Staffelsieger – nicht einmal denjenigen, die eine deutlich höhere individuelle Klasse im Kader hatten.

 

Von 26 Spielen gewannen die Sillenbucher 23, dreimal endete ein Vergleich remis. Wobei allerdings drei Begegnungen wegen Nichtantritt des Gegners jeweils mit 3:0 zugunsten des SVS gewertet wurden. Und: „Es war bei manchen Spielen auch richtig viel Glück dabei“, räumt Keskin ein. Beispielsweise in der Partie gegen die Spvgg Möhringen II, in der die Sillenbucher erst mit 1:0 geführt hatten, in der 80. Minute den Ausgleich kassierten und trotz zweier hundertprozentiger Chancen, die der Gegner anschließend noch hatte, aber nicht verwertete, durch ein Tor in der Schlussminute mit 2:1 gewannen. Auch das Spiel beim TSV Heumaden II wäre beinahe schief gegangen. Zwar behauptete sich Keskins Truppe mit 2:1, hatte dies aber vorrangig Keeper Luis Eisele zu verdanken, der an diesem Tag bis auf eine Ausnahme alles hielt, was auf sein Tor kam.

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Und sogar die Begegnung, mit der die Sillenbucher am 27. Spieltag den Titelgewinn eintüteten, war eine ganz enge Kiste. Beim SV Eintracht Stuttgart II, bei dem sich die SV-Reserve schon im Hinspiel rechtschaffen schwergetan hatte, mühte sie sich zu einem 1:0-Erfolg. Der entscheidende Treffer durch Angreifer Jerry Nkamanyi fiel in der 90. Minute – wobei der Gegner nach Rot in der 78. Minute bereits dezimiert war. „Danach sind alle Dämme gebrochen“, schildert Keskin.

Apropos brechende Dämme: Der SV Sillenbuch II weist, abgesehen von der langen Serie an Spielen ohne Niederlage, noch ein paar andere, ebenfalls rekordverdächtige Statistiken auf. Da wäre zunächst die personelle Situation. 43 Spieler stehen im Aufgebot der SV-Reserve, 42 davon wurden eingesetzt. Die 88 Saisontore der Mannschaft wurden von 23 Spielern erzielt. Auch die Gegentorquote von 0,7 pro Partie erreichte in den acht Kreisliga-B-Staffel des Bezirks Stuttgart-Böblingen nur noch der Meister der Staffel 8, der GSV Maihingen III.

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Allerdings fordert eine solche Saison auch ihren Tribut. Erst recht, wenn auch die Spielzeiten davor eher ereignisreich waren. In der Saison 22/23 war die zweite Mannschaft des SV schon einmal in die Kreisliga A aufgestiegen. Dies aber über die Relegation, in der Keskins Team erst den SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart und dann den KF Kosova Bernhausen ausschaltete. Zwei Jahre später ging es wieder eine Etage tiefer in die Kreisliga B, aus der nun der sofortige Wiederaufstieg glückte. „Das war alles sehr intensiv“, sagt Keskin. „In der Winterpause war mir klar, dass ich eine Pause brauche.“ Sprach’s und legte am Rundenende sein Amt nieder.

Nun war Fabio Di Cerbo gefordert. Der 28-Jährige ist nicht nur langjähriger Spieler und Kapitän in Sillenbuchs zweiter Mannschaft, sondern inzwischen auch frisch gewählter Fußball-Abteilungsleiter. Als er zufällig einmal mit seinem alten Teamkollegen Ümit Arpaci ein paar Textnachrichten austausche, kam irgendwann das Thema „Trainersuche beim SVS II“ auf den Tisch. Und ein paar Gespräche später stand Arpaci als neuer Coach fest. Er hat nun zwei Aufgaben ins Pflichtenheft geschrieben bekommen: Erstens, die Klasse zu halten, und zweitens das übergeordnete Ziel beim SV Sillenbuch mitzuverfolgen. „Wir wollen mit erster und zweiter Mannschaft sowie den A-Junioren wesentlich enger zusammenarbeiten“,sagt Di Cerbo. Verstärkungen sind ebenfalls eingeplant. „Fünf externe Neuzugänge werden dazukommen“, kündigt der Abteilungsleiter an.

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