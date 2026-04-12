Fußball: MTV Stuttgart Elfmeter-K.o. tief in der Nachspielzeit
Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart verliert nach gutem Spiel zu Hause gegen den SV Waldhausen bitter mit 2:3.
Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart verliert nach gutem Spiel zu Hause gegen den SV Waldhausen bitter mit 2:3.
Es passt beim MTV Stuttgart absolut ins Bild. In der achten Minute der Nachspielzeit bekam der Landesligist im Heimspiel gegen den SV Waldhausen einen Foulelfmeter gegen sich. Berechtigt? „Keinesfalls“, sagt der MTV-Coach Björn Lorer, „unser Torwart war zuerst am Ball und rasselte dann mit dem Stürmer zusammen“. Die Folge: Schlussmann Niklas Wegner musste mehrere Minuten am Knie behandelt werden, winkte ab, und verließ seinen Wirkungskreis. Für den Strafstoß zog sich Ersatzkeeper Heiner Kaschner schnell die Torwarthandschuhe über. Dieser ahnte zwar die Ecke, konnte den von Philipp Schiele getretenen Elfer aber nicht halten – die bittere 2:3-Niederlage war damit besiegelt.