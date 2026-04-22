Fußball Regionalliga Südwest: Der SGV Freiberg ist nach 0:4 raus aus dem Titelrennen

Der schöne Traum vom Aufstieg scheint endgültig geplatzt für den SGV Freiberg. Im Topspiel der Regionalliga Südwest unterlag die Mannschaft von Coach Kushtrim Lushtaku bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 0:4 (0:2). Zwei Patzer des bislang tadellosen Freiberger Keepers Benedikt Grawe leiteten die Niederlage schon in der ersten Halbzeit ein. Wie schon so oft war Fabian Eisele der Matchwinner bei den Rot-Schwarzen mit zwei Treffern. Der Aufsteiger hat jetzt sechs Zähler Vorsprung vor Freiberg und wird sich den Durchmarsch in die 3. Liga nicht mehr nehmen lassen.