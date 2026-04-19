Fußball-Regionalliga Weiterer Rückschlag für SGV Freiberg – Niederlage vor dem Spitzenspiel
Die 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger schmerzt den SGV Freiberg vor dem Spitzenspiel am Mittwoch gegen die SG Sonnenhof Großaspach doppelt.
Die 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger schmerzt den SGV Freiberg vor dem Spitzenspiel am Mittwoch gegen die SG Sonnenhof Großaspach doppelt.
Generalprobe verpatzt, die Ausgangslage weiter verschlechtert: Der SGV Freiberg hat vor dem Spitzenspiel am kommenden Mittwoch gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen weiteren Rückslag erlitten. Am Samstag unterlag der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga im Wasenstadion dem TSV Steinbach Haiger mit 1:3.