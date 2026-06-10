Fußball-Regionalligist: SGV Freiberg plant Namensänderung – Heilbronn dazu, „Gesang“ weg

Der Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn nimmt erste Formen an. In der kommenden Saison tritt der Fußball-Regionalligist nicht mehr im heimischen Wasenstadion an, sondern trägt seine Heimspiele künftig im Heilbronner Frankenstadion aus. Wie von den Verantwortlichen angekündigt, wird sich dies auch im Namen niederschlagen.

Auf der Mitgliederversammlung am 30. Juni plant der Verein, sich umzubenennen. Unter Punkt 6 der Tagesordnung sollen die Mitglieder über eine Satzungsänderung und den damit verbundenen neuen Namen des Vereins abstimmen. Fortan soll dieser dann „SGV Heilbronn-Freiberg Fußball e.V.“ heißen. Interessant: Neben dem Zusatz der neuen Heimat soll auch das „Gesang“ aus dem Namen entfallen. Aus „Sport- und Gesangsverein“ soll „Sport- und Gemeinschaftsverein“ werden. Offizieller Sitz des Vereins bleibt jedoch die Stadt Freiberg am Neckar.

Neben der Namensänderung sollen in der Mitgliederversammlung weitere Satzungsanpassungen behandelt werden. Dazu zählen unter anderem Regelungen zu Amtszeiten, Vereinsorganen, Aufgabenverteilung, Geschäftsführung, ehrenamtlicher Tätigkeit, Verbandzugehörigkeit, Vereinsgrundsätzen und Nachhaltigkeit.

Unter anderem will sich der Verein in seiner Satzung zu den Grundsätzen der Menschenrechte bekennen und „rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen sowie anderen diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen“ entschieden entgegentreten. Dies gelte insbesondere für Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sexuellen Orientierung oder Behinderung.

Neuer hauptamtlicher Geschäftsführer

Obwohl das Ziel Drittligaaufstieg verpasst wurde, ist sportlich kein großer Umbruch im Team von Cheftrainer Kushtrim Lushtaku geplant. Während in den vorherigen Saisons viele Spieler an den Freiberger Wasen geholt wurden – und viele den Verein nach wenigen Jahren verlassen haben – soll nun offenbar Kontinuität zum Erfolg führen.

Zudem hat der Verein weitere Professionalisierungen vorangetrieben. Manfred Bleile, der sich bislang nebenberuflich um Marketing und andere administrative Aufgaben gekümmert hat, ist neuer hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins.