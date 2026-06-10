Fußball-Regionalligist SGV Freiberg plant Namensänderung – Heilbronn dazu, „Gesang“ weg
Der SGV Freiberg zieht ins Frankenstadion nach Heilbronn. Doch nicht nur der Standort ändert sich: Der Verein plant eine historische Namensänderung.
Der SGV Freiberg zieht ins Frankenstadion nach Heilbronn. Doch nicht nur der Standort ändert sich: Der Verein plant eine historische Namensänderung.
Der Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn nimmt erste Formen an. In der kommenden Saison tritt der Fußball-Regionalligist nicht mehr im heimischen Wasenstadion an, sondern trägt seine Heimspiele künftig im Heilbronner Frankenstadion aus. Wie von den Verantwortlichen angekündigt, wird sich dies auch im Namen niederschlagen.