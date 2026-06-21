 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Drita Kosova Kornwestheim ist zurück in der Bezirksliga

Fußball-Relegation Enz/Murr Drita Kosova Kornwestheim ist zurück in der Bezirksliga

Fußball-Relegation Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim ist zurück in der Bezirksliga
1
Drita Kosova Kornwestheim feiert den Aufstieg in die Bezirksliga Foto: Gschwendtner

Drita Kosova Kornwestheim schlägt im letzten Relegationsspiel den bisherigen Bezirksligisten TSV Schwieberdingen mit 3:2 und feiert den Aufstieg.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Der Traum wurde wahr: Mit lautem Tröten und „Bezirksliga“-Sprechchören haben die Fußballer des SC Drita Kosova Kornwestheim in Großbottwar den Aufstieg gefeiert. Das bisherige Kreisliga-A-Team besiegte im entscheidenden Relegationsspiel den Favoriten TSV Schwieberdingen dominant mit 3:2. Für die Kornwestheimer bedeutet dies die Rückkehr in die Bezirksliga nach drei Jahren in der Kreisliga A, während Schwieberdingen nach über zehn Jahren Zugehörigkeit den bitteren Abstieg verkraften muss. „Uns war klar, dass wir das schaffen können, aber nur, wenn jeder die Leistung abrufen kann, die er liefern kann. Das haben wir heute über 90 Minuten geschafft“, sagt der glückliche Spielertrainer Spetim Muzliukaj.

 

Drita Kosova Kornwestheim fand gut in der Partie und ging bereits nach fünf Minuten in Führung. Zunächst konnte Schwieberdingens Torhüter Steffen Weber den Schuss von Sermin Zekjiri zur Seite abwehren, die erneute Hereingabe drückte Muzliukaj dann aber zur Führung über die Linie. In der 17. Minute baute Elvis Gashi die Führung des Außenseiters dann sogar aus. Sein flacher Schuss aus 16 Metern rutschte Keeper Weber durch die Hände.

Die Partie war damit jedoch noch lange nicht entschieden. Zum einen, weil die Kornwestheimer weitere aussichtsreiche Chancen liegen ließen, zum anderen, weil sie nach der obligatorischen Trinkpause defensiv anfällig wirkten. In dieser Phase verkürzte Maximilian Graf mit einem Foulelfmeter auf 2:1 (26.). „Danach waren wir fünf Minuten wirklich verunsichert, haben uns dann aber gefangen“, sagt Muzliukaj über den offenen Schlagabtausch in den folgenden 20 Minuten bis zur Halbzeit.

Auch danach kontrollierte Kornwestheim trotz 36 Grad Hitze auf dem Naturrasen des VfR Großbottwar die Partie. Die sichtlich ausgelaugten Schwieberdinger erspielten sich keine Torchancen mehr. Erst in der 70. Minute gelang Muzliukaj nach einem Eckball mit energischem Einsatz das befreiende 3:1. Trotz weiterer Überlegenheit und einer Vielzahl von Chancen machten die Kornwestheimer den Sack nicht zu und mussten in der Nachspielzeit nach dem erneuten Anschlusstreffer von Navid Habibi nach einem Eckball zittern. „Wir hatten das Spiel aber eigentlich immer im Griff. Deshalb ist es ein verdienter Aufstieg für uns“, freut sich Muzliukaj.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Relegation in Großbottwar: Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“

Fußball-Relegation in Großbottwar Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“

Neben einem starken Gegner muss Drita Kosova Kornwestheim auch gegen hohe Temperaturen und den Ausfall des Stammtorhüters bestehen.

Mit den bevorstehenden Bezirksliga-Derbys gegen den SV Kornwestheim und den SV Pattonville hat sich der Spielertrainer noch gar nicht beschäftigt. „Ich freue mich aber darauf. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt er. Noch mehr freut sich der Trainer darüber, endlich den Aufstieg geschafft zu haben. „Wir mussten viel leiden, haben uns vergangene Woche durch die Verlängerung geboxt. Jetzt haben wir es endlich geschafft“, sagt der ehemalige Spieler des SGV Freiberg.

Die Qualität für die Bezirksliga hat Drita Kosova Kornwestheim zweifellos im Kader. Mittelfeldstratege David Müller spielte bereits in der 3. Liga für den VfB Stuttgart und in der vergangenen Saison noch für die TSG Backnang in der Oberliga. Muzliukaj selbst spielte mehrere Jahre in der Regionalliga. „Wir haben geile Kicker, es wäre einfach schade gewesen, wenn wir jetzt noch ein Jahr in der Kreisliga A rumgegurkt wären“, sagt Muzliukaj.

Weitere Themen

BMX-Fahrerin des MSC Ingersheim: Kerstin Meyer gewinnt zwei Titel und wird in die Hall of Fame aufgenommen

BMX-Fahrerin des MSC Ingersheim Kerstin Meyer gewinnt zwei Titel und wird in die Hall of Fame aufgenommen

BMX-Sportlerin Kerstin Meyer des MSC Ingersheim ist nicht zu schlagen und ist schon jetzt als aktive Legende in die Ruhmeshalle ihrer Sportart aufgenommen worden.
Von Gerhard Meyer
Enz/Murr-Fußball: Tor in 119. Minute bringt Drita Kosova Kornwestheim ins Relegationsfinale

Enz/Murr-Fußball Tor in 119. Minute bringt Drita Kosova Kornwestheim ins Relegationsfinale

Der A2-Ligist setzt sich in einem packenden Relegationsduell mit dem A3-Ligisten SGM Nussdorf/Roßwag sehr spät mit 3:2 durch – und hofft weiter auf den Bezirksliga-Aufstieg.
Von Andreas Hennings
Bezirk Enz/Murr: TSV 1899 Benningen steigt in die Kreisliga B ab

Bezirk Enz/Murr TSV 1899 Benningen steigt in die Kreisliga B ab

Die Aufholjagd des A1-Ligisten in der Rückrunde bleibt unbelohnt:Im Relegations-Halbfinale unterliegt er B-Ligist DJK Ludwigsburg mit 0:3 (0:0).
Von Andreas Hennings
Fußball-Relegation TSV Benningen: Oldie-Ausfall in der Relegation wegen deutscher Ü32-Meisterschaft

Fußball-Relegation TSV Benningen Oldie-Ausfall in der Relegation wegen deutscher Ü32-Meisterschaft

Der TSV Benningen hat nach einer Aufholjagd zwei weitere Chancen auf den Klassenverbleib. Die Routiniers fehlen wegen der Deutschen Ü32-Meisterschaft.
Von Marek Lantz
Fußballbezirk Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim startet in die Relegation mit ihrem Top-Transfer

Fußballbezirk Enz/Murr Drita Kosova Kornwestheim startet in die Relegation mit ihrem Top-Transfer

Drita Kosova Kornwestheim will nach drei Jahren wieder in die Bezirksliga aufsteigen. Und setzt auf einen ehemaligen Spieler des SGV Freiberg.
Von Marek Lantz
Inklusive Sportgruppe Kornwestheim: Sportfest in Schweden zwischen Elchen und Weitwurf

Inklusive Sportgruppe Kornwestheim Sportfest in Schweden zwischen Elchen und Weitwurf

Von Kornwestheim nach Stockholm bis Mora – die inklusive Sportgruppe 46PLUS erlebt eine unvergessliche und beeindruckende Woche in Schweden.
Von Melanie Bürkle
Fußballbezirk Enz/Murr: Rolle rückwärts: Ingersheim in Relegation – VfR Großbottwar raus

Fußballbezirk Enz/Murr Rolle rückwärts: Ingersheim in Relegation – VfR Großbottwar raus

Nach Hin und Her herrscht Klarheit im Relegationskampf: Der FV Ingersheim wurde offiziell als Teilnehmer bestätigt. Für den VfR Großbottwar sind die Aufstiegsträume damit geplatzt.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Drita Kosova Kornwestheim gerüstet für die Relegation – Ex-Profi zum TSC

Fußball-Kreisliga A Enz-Murr Drita Kosova Kornwestheim gerüstet für die Relegation – Ex-Profi zum TSC

Der Kornwestheimer Kreisligist Drita Kosova Kornwestheim gewinnt sein letztes Ligaspiel souverän mit 6:1. TSC Kornwestheim verpflichtet derweil einen ehemaligen Türkei-Profi.
Von Marek Lantz
Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Vier Siege in Folge – Benningen rettet sich in die Relegation

Fußball-Kreisliga A Enz-Murr Vier Siege in Folge – Benningen rettet sich in die Relegation

Mit vier Siegen in Folge sichert sich der Fußball-Kreisligist TSV Benningen zwei weitere Chancen auf den Klassenverbleib. Dem GSV Höpfigheim gelingt ein versöhnlicher Abschied.
Von Marek Lantz
GSV Pleidelsheim: Wichtige Spieler gehen – Coach Marcus Wenninger: „Suchen interne Lösungen“

GSV Pleidelsheim Wichtige Spieler gehen – Coach Marcus Wenninger: „Suchen interne Lösungen“

Marcus Wenninger (53) ist seit vier Jahren Coach beim GSV Pleidelsheim. Was er nach dem Abstieg plant und warum er froh ist, dass der Klub weiter an ihn glaubt.
Von Simon David
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 
 