Fußball-Relegation Enz/Murr Drita Kosova Kornwestheim ist zurück in der Bezirksliga
Drita Kosova Kornwestheim schlägt im letzten Relegationsspiel den bisherigen Bezirksligisten TSV Schwieberdingen mit 3:2 und feiert den Aufstieg.
Drita Kosova Kornwestheim schlägt im letzten Relegationsspiel den bisherigen Bezirksligisten TSV Schwieberdingen mit 3:2 und feiert den Aufstieg.
Der Traum wurde wahr: Mit lautem Tröten und „Bezirksliga“-Sprechchören haben die Fußballer des SC Drita Kosova Kornwestheim in Großbottwar den Aufstieg gefeiert. Das bisherige Kreisliga-A-Team besiegte im entscheidenden Relegationsspiel den Favoriten TSV Schwieberdingen dominant mit 3:2. Für die Kornwestheimer bedeutet dies die Rückkehr in die Bezirksliga nach drei Jahren in der Kreisliga A, während Schwieberdingen nach über zehn Jahren Zugehörigkeit den bitteren Abstieg verkraften muss. „Uns war klar, dass wir das schaffen können, aber nur, wenn jeder die Leistung abrufen kann, die er liefern kann. Das haben wir heute über 90 Minuten geschafft“, sagt der glückliche Spielertrainer Spetim Muzliukaj.