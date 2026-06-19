Fußball-Relegation in Großbottwar Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“
Neben einem starken Gegner muss Drita Kosova Kornwestheim auch gegen hohe Temperaturen und den Ausfall des Stammtorhüters bestehen.
Neben einem starken Gegner muss Drita Kosova Kornwestheim auch gegen hohe Temperaturen und den Ausfall des Stammtorhüters bestehen.
„Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“, sagt Spetim Muzliukaj. Relegation heißt das Zauberwort, denn am Sonntag um 15 Uhr können der Spielertrainer von Drita Kosova Kornwestheim und seine Mannschaft im Großbottwar gegen den TSV Schwieberdingen in die Fußball-Bezirksliga aufsteigen.