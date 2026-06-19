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  6. Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“

Fußball-Relegation in Großbottwar Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“

Fußball-Relegation in Großbottwar: Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“
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Sermin Zekjiri hatte gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag in der Nachspielzeit den entscheidenden 3:2-Siegtreffer für Drita Kosova Kornwestheim erzielt. Foto: Peter Mann /Archiv

Neben einem starken Gegner muss Drita Kosova Kornwestheim auch gegen hohe Temperaturen und den Ausfall des Stammtorhüters bestehen.

„Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“, sagt Spetim Muzliukaj. Relegation heißt das Zauberwort, denn am Sonntag um 15 Uhr können der Spielertrainer von Drita Kosova Kornwestheim und seine Mannschaft im Großbottwar gegen den TSV Schwieberdingen in die Fußball-Bezirksliga aufsteigen.

 

Einen klaren Favoriten gibt es dabei nicht: Während Drita, das sich als Zweiter der Kreisliga A2 qualifizierte und am letzten Wochenende in der ersten Relegationsrunde knapp mit 3:2 nach Verlängerung die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag ausschaltete, nach oben will, möchte der Gegner unbedingt den Gang nach unten vermeiden. Der einstige Oberligist aus Schwieberdingen gehört inzwischen gewissermaßen zum Inventar der Bezirksliga und räumte nach einer wechselhaften Ligarunde in der Vorwoche überraschend klar mit 5:1 den Staffel A1-Vertreter VfB Neckarrems aus dem Weg.

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Muzliukaj hat sich den Kontrahenten dabei ganz genau angeschaut. „Sie haben einige richtig schnelle Spieler, sind sehr torgefährlich und kommen viel über die Außen“, schildert er seine Eindrücke. Vor allem das Brüderpaar Francesco und Giuseppe Masso dürfte es beim TSV zu kontrollieren gelten. Im Gegensatz zum Gegner habe seine Elf jedoch keinen Druck: „Der Aufstieg ist für uns kein Muss. Unser Kader bleibt zusammen und es werden im Sommer zwei bis drei Neuzugänge kommen – egal ob Bezirksliga oder Kreisliga A“, erklärt er.

Ein Thema werden am Sonntag mit Sicherheit die prognostizierten hohen Temperaturen sein, doch dies schreckt Muzliukaj nicht: „Beide Mannschaften haben doch die selben Bedingungen. Gegen Nussdorf mussten wir sogar 120 Minuten gehen und es war auch warm“, ist er überzeugt, dass sein Team dazu in der Lage ist, der Hitze zu trotzen, und rechnet mit lautstarker Unterstützung durch die Drita-Anhänger: „Es werden einige kommen“, ist Muzliukaj überzeugt. Dies dürfte jedoch auch für den TSV Schwieberdingen als Verein mit großer Jugendabteilung gelten.

Personell kam Drita nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Stammkeeper Erblin Mehana hat andere Verpflichtungen, die verständlicherweise vorgehen: „Er heiratet am Wochenende. Der Termin steht schon lange“, erzählt Muzliukaj, der jedoch in Mehanas Vertreter Flamur Gashi vollstes Vertrauen hat.

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