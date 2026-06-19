Fußball-Relegation Stuttgart: Torjäger ist zurück bei Makedonija – Rohr will die Schwachstellen nutzen

Für die meisten Vereine ist die Spielzeit 2025/26 bereits seit zwei Wochen beendet. Für einige wenige Clubs aber noch nicht, steht am kommenden Samstag und Sonntag doch die endgültige Entscheidung in der Relegation an, in welcher Liga sie künftig auf Torejagd gehen werden.

TSV Weilimdorf II – ASV Botnang II Sonntag, 17 Uhr, Hirschsprungallee/SSV Zuffenhausen, Finalspiel Kreisliga A1/Kreisliga B

Die beiden ersten Mannschaften werden in der kommenden Saison in der Landesliga aufeinandertreffen, nur eine der beiden Zweitvertretungen wird jedoch in der kommenden Saison in der Kreisliga A auflaufen. Herausforderer ASV Botnag II, Zweiter der Kreisliga-B3, will nach dem Durchmarsch ihrer ersten Mannschaft den letzten Schritt gehen und den Doppelaufstieg realisieren. „Wir freuen uns übel auf das Spiel“, sagt der Trainer Nico Lazarek.

In der ersten Runde haben die Botnanger die SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See mit 2:1 aus dem Weg geräumt. In die Begegnungen ging der ASV Botnang II nicht als Favorit. „Jetzt sind wir der klare Außenseiter und wollen giftig sein“, kündigt Lazarek an. Einschätzen könne er die Weimdorfer nur schwer. „Man weiß ja nie, mit welchem Kader sie auflaufen“, sagt der Trainer mit Blick auf die regelmäßige Unterstützung aus dem Verbandsliga-Team. Er selbst macht keinen Hehl daraus, dass es zu Hilfe aus dem künftigen Landesliga-Team kommen wird. „Wir arbeiten ohnehin seit Jahren alle eng zusammen. Wir werden mit voller Kapelle antreten und allem, was wir aufbieten können, entgegenstellen“, sagt der Coach und setzt auf die volle Unterstützung des Vereins.

Die Weilimdorfer wollen dem zusätzlichen Druck als Favorit standhalten. „Müssen wir ja, den werden wir auch nicht los“, sagt der Spielleiter Martin Hoffmann pragmatisch. Noch stehe nicht fest, wer und wie viele Verbandsliga-Spieler als Unterstützung zur Verfügung stehen werden. Roman Kasiar und Dominik Baierle, die vergangene Woche aufliefen und trafen, seien jedoch nicht verfügbar. Wobei Letzterer, das Weilimdorfer Urgestein, entgegen vorheriger Verlautbarungen doch kurzfristig auflaufen konnte. Dieses Mal sei der Einsatz jedoch ausgeschlossen, Baierle befinde sich bereits im Urlaub.

Genauso wie der bisherige und scheidende Coach Jürgen Zeyer. Ihn wird erneut der Abteilungsleiter Patrick Härle ersetzen. Die Nachfolge von Zeyer hänge auch davon ab, in welcher Liga die Weilimdorfer Zweite in der kommenden Saison spiele, sagt Hoffmann.

MK Makedonija Stuttgart – TSV Rohr II

Sonntag, 11 Uhr, Keßlerweg/Sportfreunde Stuttgart, Finalspiel Kreisliga A2/Kreisliga B

Der TSV Rohr II hat das spielfreie Wochenende genutzt und die beiden möglichen Finalgegner im direkten Aufeinandertreffen beobachtet. Die Erkenntnisse, die der Großteil der Mannschaft und Trainer Vasco Monteiro beim 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen des MK Makedonijas Stuttgart gegen den TSV Leinfelden gesammelt hat, will der Coach bis zum Spiel unter Verschluss halten. Denn Monteiro hat beim bisherigen Kreisliga-A2-Team einige Schwachstellen ausgemacht, die er nutzen möchte. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn wir unsere Form beibehalten können, liegen die Chancen sogar bei 60 zu 40 bei uns“, sagt der Trainer des Kreisliga-B1-Zweiten.

Im Laufe der Saison habe sein Team in den engen Duellen gegen die Konkurrenten um den zweiten Platz, den SV Hoffeld II und den 1. FC Lauchhau-Lauchäcker, Selbstvertrauen gesammelt. „Wir können solche Spiele gewinnen“, ist sich Monteiro sicher. Ein weiterer Vorteil sei es, dass alle Spieler für die entscheidende Partie an Bord seien. „Wir gehen befreit in das Spiel und sehen es als Bonus“, kündigt der Trainer an. Ganz egal, wie die Partie ausgehen sollte, anschließend wird auf dem Waldfest gefeiert. „Wenn wir es nicht schaffen, hatten wir dennoch eine tolle Saison“, so Monteiro.

Pünktlich zum entscheidenden Spiel kehrt Torjäger Aleksandar Stoilov aus dem Urlaub zurück. In den vergangenen Wochen fehlte der Angreifer deshalb, steht aber nun wieder im Aufgebot. „Jetzt sind wir wirklich vollzählig, deshalb denke ich, dass wir das packen“, sagt Stoilov.