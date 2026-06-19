Fußball-Relegation Stuttgart Torjäger ist zurück bei Makedonija – Rohr will die Schwachstellen nutzen
MK Makedonija Stuttgart kämpft in der Relegation gegen den TSV Rohr II um den Verbleib in der Kreisliga A. Botnang und Weilimdorf rüsten auf.
MK Makedonija Stuttgart kämpft in der Relegation gegen den TSV Rohr II um den Verbleib in der Kreisliga A. Botnang und Weilimdorf rüsten auf.
Für die meisten Vereine ist die Spielzeit 2025/26 bereits seit zwei Wochen beendet. Für einige wenige Clubs aber noch nicht, steht am kommenden Samstag und Sonntag doch die endgültige Entscheidung in der Relegation an, in welcher Liga sie künftig auf Torejagd gehen werden.