Fußball-Saisonendspurt: Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen

Kleine Preisfrage: Was haben der VfR Mannheim und der Türkische SV Singen mit dem Stuttgarter Amateurfußball zu tun? Bis vor kurzem hätten wohl selbst Geografiemuffel mit großer Mehrheit der Antwort zugestimmt: ähnlich viel wie eine Kuh mit Eistanzen, nämlich gar nichts. Doch so kann man sich täuschen. Denn, so abwegig es auch klingt: Mittlerweile spricht einiges dafür, dass eben diese beiden Vereine im hiesigen Abstiegskampf zum Zünglein an der Waage werden. Zwei Badener als Schicksalsfaktoren in Württemberg – und das bis hinunter in die Kreisliga A. Dort, in den drei Staffeln des Bezirks Stuttgart/Böblingen, drohen drei Spieltage vor Punktrundenschluss zusätzliche Absteiger.