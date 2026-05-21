 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen

Fußball-Saisonendspurt Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen

Fußball-Saisonendspurt: Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen
1
Endspurt im Fußball – und in den Ligen mit Stuttgart/Filder-Beteiligung geht mehr denn je das Abstiegsgespenst um. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Drei Spieltage vor Schluss deutet sich eine kuriose Situation an. Kommt es zum Dominoeffekt von der Oberliga bis nach ganz unten? Welche Rolle dabei zwei badische Vereine spielen.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Kleine Preisfrage: Was haben der VfR Mannheim und der Türkische SV Singen mit dem Stuttgarter Amateurfußball zu tun? Bis vor kurzem hätten wohl selbst Geografiemuffel mit großer Mehrheit der Antwort zugestimmt: ähnlich viel wie eine Kuh mit Eistanzen, nämlich gar nichts. Doch so kann man sich täuschen. Denn, so abwegig es auch klingt: Mittlerweile spricht einiges dafür, dass eben diese beiden Vereine im hiesigen Abstiegskampf zum Zünglein an der Waage werden. Zwei Badener als Schicksalsfaktoren in Württemberg – und das bis hinunter in die Kreisliga A. Dort, in den drei Staffeln des Bezirks Stuttgart/Böblingen, drohen drei Spieltage vor Punktrundenschluss zusätzliche Absteiger.

 

Wer das verstehen will, muss um die Eigenheiten des Ligenkonstrukts wissen. Grundsätzlich ist es so, dass es unterhalb der drei deutschen Profiligen in keiner Spielklasse eine von vornherein endgültige Absteigerzahl gibt. Abhängig ist diese stets davon, was in der jeweils nächsthöheren Liga passiert. Sprich: welche und wie viele Teams von dort absteigen – und mit welcher regionalen Zuordnung. Dementsprechend kann sich die Absteiger-Normalzahl verringern oder erhöhen, um letztlich die vorgesehene nummerische Staffelstärke beizubehalten. Diese Saison zeichnet sich nun ein Extremfall ab. Wäre jetzt Schluss, ergäbe sich ein Dominoeffekt von der Oberliga bis in die Tiefen der erwähnten Stuttgarter Kreisliga A. Ligenübergreifende Sorgen machen muss dabei das Schwächeln der württembergischen Vertreter im Landesoberhaus.

Unsere Empfehlung für Sie

Die große Fußball-Übersicht: Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Die große Fußball-Übersicht Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.

Aktuell belegen dort Türkspor Neckarsulm, der FSV Hollenbach und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abstiegsplätze. Mehr noch: Als Wackelkandidaten kommen in der TSG Backnang, dem 1. FC Normannia Gmünd und dem 1. Göppinger SV weitere Württemberger hinzu. Geht es am Ende gar für vier Teams aus deren Kreis in den Fahrstuhl, wäre das durchaus realistische Schreckensszenario perfekt, mitsamt seiner Auswirkungen nach unten.

Folge für die Verbandsliga: dort in diesem Fall die Rekordzahl von sieben (!) Absteigern. Darunter befänden sich Stand jetzt der TSV Weilimdorf, Calcio Leinfelden-Echterdingen und der FC Esslingen, die die Stufen zur Landesliga-Staffel 2 hinunterfallen würden. Umso wichtiger an diesem Sonntag (Goldäcker, 15 Uhr) das direkte Duell zwischen den Italo-Schwaben und ihrem Kontrahenten aus Esslingen.

Folge für die Landesliga-Staffel 2: dort in diesem Fall vier statt nur drei Absteigern, unter denen Stand jetzt im TV Echterdingen, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart drei Vertreter des Bezirks Stuttgart/Böblingen wären. Entsprechenden Endspiel-Charakter hat für die Echterdinger ihre Auswärtsbegegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellennachbarn SC Geislingen.

Folge für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: dort in diesem Fall fünf statt der ursprünglich einmal vermuteten drei Absteiger. Stand jetzt: TV Echterdingen II, SV Nufringen, TSV Dagersheim, Croatia Stuttgart und VfL Oberjettingen.

Folge für die Kreisliga A schließlich: dort in diesem Fall in beiden Stuttgarter Staffeln jeweils vier statt der bislang angenommenen drei Absteiger. Heißt: Bei manch einem, der sich bereits auf der sicheren Seite wähnte, muss wieder das Zittern beginnen. Die Tabellenzwölften wären nicht gerettet, sondern müssten in die Relegation.

Am Ende also eine Saison der ungewöhnlich vielen Verlierer? Ein Spieljahr, das den meisten allein deshalb im Gedächtnis bleiben wird? Noch nicht ganz. Denn noch liegt die Betonung wie gesagt auf „Stand jetzt“, viel Konjunktiv. Möglich sind an den verbleibenden Spieltagen natürlich Verschiebungen, nicht nur durch jeweils eigene Endspurt-Siege. Darüber hinaus ist da ja auch noch dieses eine andere Thema: Was es bei dem Ganzen nun eigentlich mit den beiden Badenern, dem VfR Mannheim und dem Türkischen SV Singen, auf sich hat? Die Antwort: einiges. Denn eben diese beiden werden maßgeblich mit entscheiden, inwieweit alles Aufgelistete tatsächlich so weit eintreten wird.

Die Mannheimer nehmen als frisch gebackener württembergischer Oberliga-Vizemeister vom 4. bis 10. Juni an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teil. Im Erfolgsfall wird durch sie ein Startplatz in der Oberliga frei und steigt von dort eine Mannschaft weniger ab. Und die Singener? Die sind der einzige badische Vertreter, der in derselben Spielklasse noch anstelle eines württembergischen Starters in die Abstiegsränge rutschen kann. Auch dadurch würde sich die Situation in allen darunter liegenden Ligen mit Stuttgart/Filder-Beteiligung entschärfen.

Unsere Empfehlung für Sie

Angebot für Fußball-Fans: Noch kein Follower? Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Angebot für Fußball-Fans Noch kein Follower? Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Tägliche News, Hintergründe und exklusive Geschichten – so ist man bei unserem Angebot ganz einfach dabei.

Um den Einfluss und die kuriose Situation zu verdeutlichen: Nach den aktuellen Tabellenständen würde es für gleich fünf Stuttgart/Filder-Clubs vom Mannheimer Abschneiden abhängen, ob der eigene Weg in die Klassenverbleib-Chance Relegation oder den Direktabstieg führt. Namentlich: TSV Weilimdorf, TV Echterdingen, TV Echterdingen II, TSV Mühlhausen und MK Makedonija Stuttgart.

Insofern gilt also für den Rest dieser Saison: nicht ganz so gute Wünsche nach Singen. Daumendrücken derweil für den VfR Mannheim. Wer hätte gedacht, dass der Club aus der Quadratestadt einmal so viele Fans aus dem Stuttgarter Amateurfußball haben wird?

Weitere Themen

Fußball-Kreisliga A2: Erstes Tor für Sillenbuch nach sechs Jahren – Makedonija schlägt keinen Profit

Fußball-Kreisliga A2 Erstes Tor für Sillenbuch nach sechs Jahren – Makedonija schlägt keinen Profit

Makedonija Stuttgart verpasst den Befreiungsschlag, Möhringen kassiert vier Gegentore: Im Abstiegskampf der Kreisliga A2 spitzt sich das Finale um den Klassenverbleib zu.
Von Marius Gschwendtner
Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung

Tippspiel Landesliga/Bezirksliga Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung

Plattenhardts Tobias Hornung tippt auf einen Überraschungssieg gegen Köngen – doch für die Rettung reicht das nicht. Vaihingens Eisentraut prognostiziert den Bezirksliga-Spieltag.
Von Marius Gschwendtner
Spieler der Woche Stuttgart/Filder: Ali Bozatzioglou – Gewinner beim möglichen Verlierer aus Leinfelden-Echterdingen

Spieler der Woche Stuttgart/Filder Ali Bozatzioglou – Gewinner beim möglichen Verlierer aus Leinfelden-Echterdingen

Beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugt der Torhüter durch konstant gute Leistungen und ließ sich auch durch eine „Degradierung“ nicht aus der Ruhe bringen.
Von Torsten Streib
Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: Der reaktivierte Abteilungsleiter trifft: TSV Weilimdorf II beendet Pleitenserie

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen Der reaktivierte Abteilungsleiter trifft: TSV Weilimdorf II beendet Pleitenserie

Der TSV Weilimdorf II jubelt nach sieben Niederlagen hintereinander wieder, der SV Prag verliert erstmals seit drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen.
Von Torsten Streib
Doppeltitel FSV Waldebene Ost: „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“

Doppeltitel FSV Waldebene Ost „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“

Der Vereinschef Ralf Bohlmann über spricht die beiden Fußball-Aufstiege des FSV Waldebene Stuttgart-Ost und die Zukunft der Teams.
Von Torsten Streib
Ehrenamtliches Engagement: Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Ehrenamtliches Engagement Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Alexander Schmidt und Rahma Bouteldji werden sie für ihren Einsatz im Inklusionsfußball beim TSV Musberg beziehungsweise im Schwimmverein muslimischer Frauen Stuttgart ausgezeichnet.
Von Torsten Schöll
Attimo-Cup in Untertürkheim: Stuttgarter Kickers landen vor VfB, Turniersieg geht an Borussia Mönchengladbach

Attimo-Cup in Untertürkheim Stuttgarter Kickers landen vor VfB, Turniersieg geht an Borussia Mönchengladbach

Der Nachwuchs von Fußball-Bundesligisten macht beim 13. Attimo-Cup der SG Untertürkheim die Treppchenplätze unter sich aus – mit dem besten Ende für Borussia Mönchengladbach.
Von Torsten Streib
Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen, SG Weilimdorf strauchelt

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen, SG Weilimdorf strauchelt

Die SG Weilimdorf kommt in der Fußball-Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen nach neun Siegen in Serie aus dem Tritt, der TV Zazenhausen bleibt nach spätem Ausgleichs-Gegentor gechillt.
Von Tom Bloch und Torsten Streib
Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: FSV Waldebene Ost krönt sich zum Meister, SV Sillenbuch holt neuen Trainer

Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen FSV Waldebene Ost krönt sich zum Meister, SV Sillenbuch holt neuen Trainer

Außer dem Titelgewinn für den FSV Waldebene Stuttgart-Ost stehen in der Fußball-Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen der nächste Absteiger und der künftige Sillenbucher Coach fest.
Von Marius Gschwendtner
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Botnanger Spitzenreiter-Sturz mit drei Platzverweisen, Büsnau schreibt Titel ab

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Botnanger Spitzenreiter-Sturz mit drei Platzverweisen, Büsnau schreibt Titel ab

Nach dem 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gibt es einen neuen Tabellenführer, einen suspendierten Akteur und einen Trainer, der mit den VfB-Frauen feiert.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Landesliga Staffel 2
 
 