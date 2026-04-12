Fußball: SV Fellbach Ein ganz schwacher Auftritt
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:5 und zeigen dabei ihre schlechteste Leistung in der bisherigen Saison.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:5 und zeigen dabei ihre schlechteste Leistung in der bisherigen Saison.
Sie waren angetreten, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen und das Ruder nach zuletzt zwei Niederlagen wieder herumzureißen. Gekommen ist es am Samstag bei strahlendem Sonnenschein auf dem gepflegten Rasen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ganz anders. Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach zeigten ihre mit Abstand schlechteste Saisonleistung und gingen am Ende mit einer 1:5-Niederlage (1:2) vom Platz. „Es kann nicht sein, dass dich ein Team, das vor dem Spiel in der Tabelle hinter dir steht, so abschießt“, sagt Nicos Gountoulas vom Trainer-Duo des SVF.