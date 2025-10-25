Patrick Fossi hat in der 72. Minute rot gesehen – und kurz darauf die rote Karte erhalten. Zurecht. Auch wenn seine Aktion nicht grob bösartig war. Doch sein Ballwurf an den Kopf von Adrian Müller, der ihn kurz zuvor vor der SVF-Wechselbank gefoult hatte, geschah direkt vor den Augen des Referees Max Christian Augustin (Spvgg Oedheim). „Dass die Aktion unnötig war, weiß er selbst. Er hat sich auch schon bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte Nicos Gountoulas, der mit seinem Bruder Kiriakos das SVF-Trainer-Duo bildet, unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen den Meisterschaftsmitfavoriten FC Holzhausen vor gerade einmal 120 Zuschauern.

Drei A-Junioren auf der Fellbacher Bank Ein Platzverweis, der den Oberliga-Absteiger in einer denkbar schlechten Phase erwischt. Denn am Freitag saßen verletzungs- und krankheitsbedingt in Alban Kastrati, Patrik Martinovic und Baran Kara nur noch drei Feldspieler aus dem Kader auf der Wechselbank. Dazu gesellten sich in Mario Jurasinovic (Torwart), Atabeg Roman Saleh und Niklas Loraing drei A-Junioren. Auch Fossi, für die kreativen Momente verantwortlich, wird nun einige Wochen fehlen.

Führung für den SVF nach sieben Minuten

Freilich: dass die gastgebenden Fellbacher trotz großem Einsatz am Ende mit leeren Händen auf dem Kunstrasen standen, war nicht der Hinausstellung Fossis geschuldet. Die Gäste waren 80 Minuten lang die bessere Mannschaft und siegten am Ende auch verdient. Lediglich in den ersten zehn Minuten agierte das Team um Trainer David Seemann schläfrig und fahrig und musste prompt die Fellbacher Führung hinnehmen. Nach Ballgewinn des erneut starken Kapitäns Leon Bauer, der nach seiner abgelaufenen Spielsperre wieder in der Anfangself stand, ging es ganz schnell. Ein Pass auf Emre Durmus, der bediente Maximilian Bresic und es stand 1:0 (7. Spielminute).

Dem Druck nicht standgehalten

Es sollte jedoch nicht mehr lange dauern, ehe es im Fellbacher Strafraum lichterloh brannte. Nachdem Keeper Levin Härtel den Ball zunächst zweimal nach Schüssen von Erid Zogu stark pariert hatte (30./32. Minute), war er in der 45. Minute machtlos. Nachdem die Kugel nach einem Schuss von Colin Haug aus rund 20 Metern vom Pfosten direkt vor die Beine von Zogu geflogen war, schlenzte dieser diesmal das Spielgerät sehenswert in den Winkel (45.). „Wir haben uns gut gewehrt. Aber entweder überlebst du so eine Phase oder nicht“, sagte Kiriakos Gountoulas. Die Fellbacher schafften es nicht.

Das zweite Holzhausener Tor fällt nach einer Ecke

Nach Wiederanpfiff machten die Gäste da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: mit mächtig viel Druck aufs Fellbacher Tor. Und die Gastgeber hatten zunächst Glück, dass Flavio Vogt mit seinem Abschluss über rechts nur die Latte traf (49.). Besser machte es kurz darauf Lysander Skoda. Nach einem der unzähligen Eckbälle nickte er den Ball freistehend am kurzen Pfosten zum 2:1 für die Gäste ein, die damit das Spiel gedreht hatten (61.). Nicht mehr auf dem Platz stand da bereits Fellbachs Verteidiger Ibrahim Njie. Nach einem Kopftreffer in der ersten Hälfte, musste er in der 54. Minute mit Schwindelgefühlen ausgewechselt werden.

Holzhausens Toptorjäger bleibt blass

Nach der Führung blieben die Holzhausener zwar weiterhin am Drücker. Und die Fellbacher kamen kaum mehr zu Entlastungsangriffen, geschweige denn zu Torchancen. In Ballbesitz landete der Ball meistens sehr schnell wieder bei den hoch pressenden Gegenspielern. Doch denen wollte trotz Überzahl und spielerischer Dominanz kein weiteres Tor mehr gelingen. Selbst dem Toptorjäger Janik Michel nicht, der in den ersten elf Ligaspielen 15-Mal getroffen hatte. Der 33-Jährige war abgemeldet, kam lediglich zu einem Torabschluss. „2:1 klingt zwar nach einem engen Spiel, der Sieg war aber völlig verdient“, sagte Seemann am Ende. „Wir waren 80 Minuten lang stark im Gegenpressing und einfach galliger.“

Das nächste Spiel bestreiten die Fellbacher am kommenden Samstag, 14 Uhr, bei den Spfr Schwäbisch Hall. Inwieweit sich bis dahin die prekäre personelle Lage entschärft hat, bleibt abzuwarten. Patrick Fossi freilich wird definitiv fehlen.

SV Fellbach: Härtel – Njie (54. Kastrati), Thomas Bauer, Weiß (83. Loraing) – Torben Hohloch, Fossi, Leon Bauer, Bozic (68. Kara) – Bresic (54. Martinovic) – Icmez (84. Saleh), Durmus.