Fußball SV Fellbach: Vier Spieler verlassen den Klub – zwei hätten die Trainer gerne gehalten

Es bleibt dabei. Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach performen auf fremden Plätzen besser, als auf den heimischen. Die 0:4-Niederlage am Samstag im Max-Graser-Stadion gegen die Spfr Schwäbisch Hall war bereits die siebte in dieser Saison. Gerade einmal 15 Punkte haben die Kicker um ihren Kapitän Leon Bauer in den bisher 15 Heimpartien verbucht. Auswärts dagegen haben die Fellbacher bisher zehnmal gewonnen und belegen hinter den Young Boys Reutlingen und dem FC Holzhausen in dieser Statistik den dritten Platz. Woran die Heimschwäche liegt, ist schwer zu sagen. Am Samstag dürfte die Luft gegen eine Mannschaft, die noch wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib sammeln muss, augenscheinlich raus gewesen sein. Und weil kein SVF-Akteur annähernd gut performt hat, hat sich diesmal auch keiner den Titel Spieler des Spiels verdient, der in dieser Saison noch dreimal vergeben werden kann. Für manche Akteure sind das die letzten Gelegenheiten, sich die Auszeichnung zu holen, weil sie sich in der kommenden Runde nicht mehr das Trikot des SVF überstreifen. Außer Alexander Lang, Henry Strahl und Niklas Weiß (der Innenverteidiger hat sich von seinen Mitstreitern bereits verabschiedet und gehört nicht mehr länger zum Kader) sind dies auch Bendito Calemba und Kristijan Dulabic, deren Verträge nicht verlängert werden. Außerdem die beiden Innenverteidiger Ibrahim Njie und Thomas Bauer, die die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas allerdings gerne gehalten hätten. Doch beide wollen sich einer neue Herausforderung stellen und verlassen wohl den Klub auf eigenen Wunsch. Derweil gibt es den nächsten Zugang zu vermelden. Luca Vullo, 1,90 Meter großer Innenverteidiger, kommt vom Nachbarn FSV Waiblingen. Der 21-Jährige sei technisch sehr stark, beidfüßig und zweikampfstark, heißt es in der Pressemitteilung.

Rechnerisch könnte der TV Oeffingen noch auf den 13. Platz in der Tabelle der Staffel 1 abrutschen und in die Relegation müssen. Und so lange diese Möglichkeit besteht, will Haris Krak, der Trainer der Landesliga-Fußballer, keinen Haken hinter den Klassenverbleib machen. Der unwahrscheinliche Fall würde allerdings nur dann eintreten, wenn der TVOe alle noch drei ausstehenden Partien – bei der SV Leonberg/Eltingen, daheim gegen die SpVgg Satteldorf und auswärts beim GSV Pleidelsheim – verlöre. Die Satteldorfer ihrerseits müssten nicht nur die Oeffinger schlagen, sondern auch den TSV Heimerdingen und die TSG Öhringen. Weder das eine noch das andere hält Oeffingens Coach für sehr realistisch. Schon deshalb, sei der 4:0-Heimsieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar am Sonntag viel wert gewesen, erklärt Haris Krak. Und die Rettungstat von TVOe-Torwart Manuel Haug, der den Strafstoß von T ufan Yilmaz parierte. „Hätte die SGM noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich erzielt, hätten sie sicher die letzten Kräfte mobilisiert“, sagt Krak. So aber stellten sich die Oeffinger mannschaftlich geschlossen und erfolgreich den robust auftretenden Gästen in den Weg. Einen Spieler des Spiels gibt es beim TVOe auch. Es ist diesmal Kevin Kloos, der mit seinen Toren zum 1:0 und 2:0 die Weichen auf Sieg stellte. Kosova Kernen hat Nachfolger für Labinot Collaku gefunden In der Staffel 1 der Kreisliga A sind der SV Fellbach II und Kosova Kernen auf dem besten Weg, in der Liga zu verbleiben. Erstgenanntem Team gelang am Sonntag ein 5:3-Sieg bei der SV Remshalden, wobei sich in Luka Bozic und Maximilian Bresic auch zwei Spieler aus dem Fellbacher Verbandsliga-Kader in die Torschützenliste eintrugen. Und Kosova Kernen trotzte dem drittplatzierten SSV Steinach-Reichenbach beim 3:3 einen Punkt ab. Bei aktuell drei Direktabsteigern haben die beiden punktgleichen Mannschaften drei Spieltage vor dem Ende jetzt acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und sieben Zähler auf den Relegationsplatz. Bereits sicher abgestiegen sind der SV Breuningsweiler II (drei Punkte) und der VfL Winterbach (18 Zähler). Nachdem bereits schon seit längerem feststeht, dass der SVF II in der neuen Runde von Markus Hummel (vom TV Kemnat) als Nachfolger von Mario Palomba trainiert wird, ist nun auch klar, wer bei Kosova Kernen die Nachfolger für den scheidenden Spielertrainer Labinot Collaku antritt: Egzon Krasniqi und Fatbardh Behlulaj, beide aktuell selbst noch Spieler beim A-Kreisligisten, werden künftig das Sagen an der Seitenlinie haben.