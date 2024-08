Die Fußball-Clubs aus dem Altkreis sind aktiv bei Testspielen und Vorbereitungsturnieren – der TSV Merklingen gewinnt Kindler-Cup bei der SpVgg Renningen. Der TSV Heimerdingen muss einen Ausfall wegstecken.

Jürgen Kemmner 04.08.2024 - 16:57 Uhr

Pascal Haug flüchtet sich in Galgenhumor. „Es ist ja schon ein Erfolg“, sagt der Co-Trainer von Landesligist SKV Rutesheim, „wenn sich in den Testspielen keiner verletzt.“ So gesehen war die Partie gegen den gleichklassigen SV Huchenfeld ein doppelter Erfolg. 5:0 siegte die SKV durch Tore von Laurin Stütz (8./29./65.) sowie zwei Eigentore (23. und 62.).