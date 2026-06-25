Fußball TSV Heimerdingen Eine turbulente Saison der Missverständnisse
Der TSV Heimerdingen hat kurz vor Saisonende den Verbleib in der Landesliga geschafft – doch die Spielzeit hält für die Beteiligten einige Lehren bereit. Eine Analyse.
Der TSV Heimerdingen hat kurz vor Saisonende den Verbleib in der Landesliga geschafft – doch die Spielzeit hält für die Beteiligten einige Lehren bereit. Eine Analyse.
Platz sieben, 44 Punkte, 13 Siege, zwölf Niederlagen. Das liest sich ziemlich ordentlich – und wer nicht dabei war in dieser Landesliga-Saison des TSV Heimerdingen, der könnte daraus schlussfolgern: Eine relativ solide Spielzeit ohne nennenswerte Ausreißer nach oben wie nach unten.