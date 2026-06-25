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  6. Eine turbulente Saison der Missverständnisse

Fußball TSV Heimerdingen Eine turbulente Saison der Missverständnisse

Fußball TSV Heimerdingen: Eine turbulente Saison der Missverständnisse
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Die vorzeitige Entlassung des erst im Sommer verpflichteten Markus Koch (re.) war der Tiefpunkt der Heimerdinger Saison. Foto: Pressefoto Baumann

Der TSV Heimerdingen hat kurz vor Saisonende den Verbleib in der Landesliga geschafft – doch die Spielzeit hält für die Beteiligten einige Lehren bereit. Eine Analyse.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Platz sieben, 44 Punkte, 13 Siege, zwölf Niederlagen. Das liest sich ziemlich ordentlich – und wer nicht dabei war in dieser Landesliga-Saison des TSV Heimerdingen, der könnte daraus schlussfolgern: Eine relativ solide Spielzeit ohne nennenswerte Ausreißer nach oben wie nach unten.

 

Wer aber miterlebt hat, was sich auf und rund um den Sportplatz an der Weissacher Straße zugetragen hat, der weiß, dass diese nackten Zahlen wunderbar dazu taugen, eine turbulente Saison schönzufärben – als würde ein eilig herbeigerufener Maler eine bröckelnde Wand mit blütenweißer Farbe dicht deckend kaschieren.

Der TSV Heimerdingen verhindert den zweiten Abstieg in Folge

Uwe Sippel hat diese abgelaufene Saison zwar nicht in der unmittelbaren Nähe eines Spielers erlebt, aber als übergeordneter Fußball-Chef war es doch nahe genug in der Umlaufbahn, um eine turbulente Runde mit einem besänftigenden zeitlichen Abstand einzuordnen. „Wenn man aus der Kirche rausläuft, ist man immer klüger“, sagt der 61-Jährige in seiner ureigenen Art, schlechte Nachrichten mit einer Prise Humor magenverträglich würzen zu können. Der Club kämpfte nach dem Abschied aus der Verbandsliga lange gegen den zweiten Abstieg in Folge. Schon in der Winterpause gab es (Krisen-)Gespräche, schließlich trennte sich der TSV drei Spieltage vor Schluss vorzeitig von Trainer Markus Koch, mit dem bereits Wochen zuvor vereinbart worden war, den Einjahresvertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern. War der 58-Jährige ein Trainer, der in dieser Konstellation nicht mit dem TSV Heimerdingen kompatibel war? „Ganz widersprechen kann ich nicht“, sagt Uwe Sippel, „sonst hätten wir mit ihm weitergemacht – aber es wäre zu einfach, die gesamte Entwicklung allein auf den Coach zu projizieren.“

Sinnbild der Heimerdinger Saison: Dennis de Sousa Lourenco liegt am Boden. Foto: Baumann/Hansi Britsch/Hansjürgen Britsch

Markus Koch ist nicht allein schuld an der schwachen Saison

Es wäre tatsächlich nicht nur schlechter Stil, sondern schlichtweg falsch, alleine Markus Koch die Heimerdinger Misere nonchalant in die Schuhe zu schieben. Der 58-Jährige ist ohne jeden Zweifel ein Fußball-Fachmann, ein engagierter Arbeiter, ein umgänglicher Zeitgenosse – und doch hat es nicht gepasst zwischen ihm, der Mannschaft und dem TSV. Es war eine unglückliche Mixtur aus Personen und Situationen.

Beim WFV-Pokalspiel im Juli war die Welt für Markus Koch und den TSV Heimerdingen noch in Ordnung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen B

Nachdem die Ergebniskrise begonnen hatte und sich der TSV im dunklen Tabellenkeller wiederfand, nahmen die Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich im Kader und in Bezug aufs Trainerteam zu. Hinter vorgehaltener Hand wurde von einer „nicht immer homogenen Truppe“ gemunkelt – diese Differenzen zumindest weitestgehend zu managen, scheint Markus Koch nicht gelungen zu sein. Es wurde viel übereinander, aber wenig miteinander gesprochen. „Es ist schwer, all das irgendwie einzufangen“, umreißt Uwe Sippel die damalige Lage und bemerkt: „Markus Koch ist ein Mensch, der sehr auf Harmonie bedacht ist.“

Personalsorgen, Trainerentlassung und Neustart mit Ex-Profi Andreas Broß

Die Personalmisere, der Ausfall von wichtigen Stammkräften wie etwa Martin Kuchtanin und Filip Milos, potenzierte die Heimerdinger Not – und sie nahm Markus Koch die Möglichkeit, auf dem Spielfeld zu variieren oder auch personelle Zeichen zu setzen. Nach dem niederschmetternden 0:5 im Derby vor heimischer Kulisse gegen den SV Leonberg/Eltingen griff die Abteilungsführung ein und trennte sich vom glücklosen Coach, auch „um der Mannschaft künftig das Trainer-Alibi zu nehmen“.

Martin Kuchtanin (li.) absolvierte nur 12 von 30 Ligaspielen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Es übernahm Andreas Broß. Mit ihm kehrte der Erfolg zurück und der Klassenverbleib wurde eingetütet – doch es wäre auch hier verkehrt, den sehnlichst erwarteten Aufschwung alleine an einer Person festzumachen, wenngleich der 55 Jahre alte Ex-Profi im Kreis der Mannschaft eine ganz andere Wertschätzung erfahren hat als sein Vorgänger. „Andreas Broß war nie ganz weg aus Heimerdingen“, umschreibt der TSV-Fußballchef die Aura des Trainers, mit dem der Club auch in die neue Runde gehen wird.

Der neue Trainer Andreas Broß (Mi.) sorgt für Aufbruchsstimmung. Foto: Baumann/Julia Rahn

Es war eine Saison der Missverständnisse, der ungünstigen Gegebenheiten, vielleicht auch der nicht immer optimalen Entscheidungen. Ein Konglomerat aus Misslichkeiten. Eine Zeit der unbequemen Wahrheiten, aus der alle im Verein ihre Lehren gezogen haben dürften. Wenn man aus der Kirche herausläuft, ist man immer klüger – auch Fußball hat ein Stück weit damit zu tun, an etwas fest zu glauben.

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