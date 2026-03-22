Ja, das mit dem „Humba“ muss noch geübt werden. Trotz allergrößter Feierstimmung holperte es nach der Abschlussbesprechung auf dem Rasen plötzlich bei den Freudengesängen. „Ich hab’ wohl ausgerechnet den schüchternsten Spieler fürs Singen ausgesucht“, witzelte der Trainer Daniel Heisig. Aber egal. Auch so alles bestens bei den Landesliga-Fußballern des TV Echterdingen. Schließlich holt Heisig jene gerade Spiel für Spiel aus den Abstiegsrängen heraus. Die Kalenderjahresbilanz seit diesem Sonntag: neun Punkte aus drei Begegnungen. Mehr war nicht möglich. Das aktuelle 3:1 gegen den bisherigen Tabellenzweiten und Titelfavoriten TSGV Waldstetten bedeutete den nächsten Streich.