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  6. Auch in Öhringen ist nichts zu holen

Fußball: TV Oeffingen Auch in Öhringen ist nichts zu holen

Fußball: TV Oeffingen: Auch in Öhringen ist nichts zu holen
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Oeffingens Leonis Memaj erzielt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren am Samstag das nächste Auswärtsspiel – diesmal mit 1:4 (1:3) beim Tabellenvierten.

Noch zehrt der Fußball-Landesligist TV Oeffingen vom Punktepolster aus der Hinrunde, doch der Abstand zur Abstiegszone schrumpft mit jedem Spieltag. Auch bei der TSG Öhringen konnte die Mannschaft um Trainer Haris Krak die Trendwende nicht einläuten, kassierte stattdessen die sechste Niederlage in Serie. Die Partie am Samstag ging mit 4:1 (2:1) an die Gastgeber, die damit zum ersten Mal seit ihrem Abstieg in die Landesliga gegen den TVOe gewinnen konnten.

 

Haris Krak findet wenig Positives

Am vergangenen Spieltag hatte Haris Krak die Spieler nach dem 0:2 beim FV Löchgau für ihren mutigen und guten Auftritt gelobt. Diesmal fand der 46-Jährige wenig Positives an ihrem Spiel. „Wir waren einfach schlecht.“ Und zudem ersatzgeschwächt.

Der mitspielende Co-Trainer und ehemalige albanische Fußballprofi Maldin Ymeraj, der sich im Mittwochstraining den linken Oberschenkel gezerrt hatte, war zwar ins Unterland mitgereist, konnte aber nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Stammkeeper Kerim Redzepovic war vor der Partie kurzfristig ausgefallen, und dann musste auch noch Luis Feyhl nach knapp einer halben Stunde vom Platz. Ein Gegenspieler hatte ihn unbeabsichtigt mit den Stollen oberhalb des linken Knie erwischt. „Er hat eine große Fleischwunde“, sagt Haris Krak.

Die Oeffinger machen zu viele Fehler

Philipp Schropp hatte die TSG Öhringen nach einer Ecke mit 1:0 in Führung gebracht (14. Minute). Der schnelle Ausgleich zum 1:1 von Leonis Memaj nur zwei Minuten später hätte die Gäste zurück ins Spiel bringen können, aber sie nahmen das Angebot nicht an. „Wir waren nicht klar, nicht präsent bei den zweiten Bällen und haben zu viele Fehler gemacht“, fasst Oeffingens Coach den Rest des Spiels zusammen. Lorik Makolli (26.), Justin Scholl (57.) und Alex Cosentino (69.) erzielten die weiteren Treffer für die Gastgeber.

Alle müssen jetzt das Spiel verdauen

Es sei ziemlich rasch deutlich geworden, dass an diesem Tag in Öhringen nicht allzu viel geht, erklärt Haris Krak. „Wir wissen alle, dass wir Maldin nicht ersetzen können, aber wir hätten es besser auffangen müssen.“ Jetzt müssten sich alle erst einmal sammeln und das Spiel verdauen. „Aber es muss für alle ein Warnschuss gewesen sein, dass es mit so einer Leistung nicht geht, auch nicht in der Landesliga“, sagt der Trainer. „Und eines ist auch klar, wenn wir nicht den ganz großen Druck spüren wollen, dann müssen wir jetzt anfangen, mal wieder zu punkten.“

    TV Oeffingen: Haug – Tsouloulis (83. Broos), Gorica, Hashani, Calemba – Feyhl (29. Uckan), Ahmeti, Zeneli, Memaj (78. Eklou) – Ljan (78. Chirivi), Kloos (72. Al-Dosakee).

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