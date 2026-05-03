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  6. Auch mit kuriosem Tor – Serie des TSV Weilimdorf reißt gegen Top-Gegner

Fußball-Verbandsliga Auch mit kuriosem Tor – Serie des TSV Weilimdorf reißt gegen Top-Gegner

Fußball-Verbandsliga: Auch mit kuriosem Tor – Serie des TSV Weilimdorf reißt gegen Top-Gegner
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Kaum ein Durchkommen gab es für Kapitän Enis Külay (rechts) und den TSV Weilimdorf im Heimspiel gegen Holzhausen. Foto: Günter Bergmann

Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf bekommen vom FC Holzhausen ihre Grenzen aufgezeigt

Reporter: Torsten Streib (tos)

Freilich, sie ist gerissen, die Serie des Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Nach vier Siegen in Serie unterlag der Aufsteiger mal wieder – und zwar mit 1:5. Jedoch gegen keinen geringeren als den Tabellenzweiten FC Holzhausen, der eine absolute Topleistung auf den Kunstrasen an der Giebelstraße zaubert.

 

Ähnlich sah es auch Weilimdorfs Coach Oliver Stierle, der seinen Vertrag während der Woche um ien Jahr verlängert hat. „Wir haben völlig verdient verloren, sie waren aktiver, sie waren besser im Spiel und haben die bessere Qualität gehabt“, so Stierle, der auch noch ein Kompliment an das Team aus dem Kreis Rottweil schickt: „Hut ab vor Holzhausen, eine super Mannschaft.“ Der Ex-Profi weiß die Niederlage aber einzuschätzen und sieht den Serienstopp keineswegs als Rückschlag. Man müsse die Punkte nicht gegen Holzhausen holen, schaue weiter nach vorne.

Die ersten 20 Minuten der Partie, bei der die Gäste schon am Weilimdorfer Strafraum pressten und diesen kaum Luft zum Atmen ließen, hatten es in sich. Besser gesagt es stand zu diesem Zeitpunkt bereits 3:1. Torjäger Tim Steinhilber, den Verteidiger Erdinc Bozoglu nicht in den Griff bekam, traf nach drei Minuten, praktisch im Gegenzug glich Samir Genc aus.

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Kaum war der einheimische Jubel verstummt, da traf der Ex-Kapitän von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Jovan Djermanovic, zur erneuten Führung und legte kurz danach kurios aus 40 Metern zum 3:1 nach. Schlussmann Joel Heske schlug den Ball unter Druck nicht lang, sondern direkt vor die Füße Djermanovic’. Nach der Pause hatten die Gäste weiter alles im Griff und schlossen zwei Bilderbuchkonter durch Steinhilber und Tim Czerwonka zum 5:1 ab.

Weilimdorfs Spieler des Spiels

Tarik Bouich (Nominierung: 1) bringt seit Wochen gute Leistungen. Der junge Offensivspieler überzeugt durch seinen Spielwitz und Schnelligkeit mit Ball. Zugegeben, zuletzt gegen Holzhausen wechselten bei ihm auch Licht und schatten. Aber er war engagiert und riss durch seine Dribblings durchaus die ein oder andere Lücke, wobei die Gäste insgesamt stark verteidigten und nur wenig zuließen.

TSV Weilimdorf: Heske – Krasniqi, Bozoglu, Kuchler, Milenkovic (59. Offei) – Küley, Zinram-Kisch (59. Beretta) , Genc (82. Addo), Scarcelli (82. Fara) – Bouich, Kasiar (59. Baierle).

FC Holzhausen: Schwenk – Haug (82. Bok), Huss, Kurz, Konz – Zogu (68. Harachasch), Vladan Djermanovic (82. Wolf), Schuon (68. Skoda), Seeger – Jovan Djermanovic (78. Czerwonka), Steinhilber.

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