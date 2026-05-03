Fußball-Verbandsliga Auch mit kuriosem Tor – Serie des TSV Weilimdorf reißt gegen Top-Gegner
Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf bekommen vom FC Holzhausen ihre Grenzen aufgezeigt
Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf bekommen vom FC Holzhausen ihre Grenzen aufgezeigt
Freilich, sie ist gerissen, die Serie des Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Nach vier Siegen in Serie unterlag der Aufsteiger mal wieder – und zwar mit 1:5. Jedoch gegen keinen geringeren als den Tabellenzweiten FC Holzhausen, der eine absolute Topleistung auf den Kunstrasen an der Giebelstraße zaubert.