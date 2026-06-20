Fußball-Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen holt Angriffstoptalent aus der Landesliga

Die Mannschaft mittlerweile in der Sommerpause, die sportlich Verantwortlichen dagegen umso mehr am Arbeiten – es ist dies das Los bei einem Verein, dessen künftige Klassenzugehörigkeit sich erst spät geklärt hat und der nun den Verlust von immerhin zehn Abgängen kompensieren muss. Jedoch: Allmählich nimmt der Kader der Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen für die nächste Saison Konturen an. Eineinhalb Wochen nach dem Doch-noch-Happy-End im Kampf gegen den Abstieg stehen drei weitere Neuzugänge fest, darunter ein Angriffstoptalent, das dazu beitragen soll, die bisherige Torflaute zu beheben.

Ivan Krajinovic – so heißt der Youngster, der sich beim Landesligisten SV Croatia Reutlingen in der abgelaufenen Runde mit zehn Treffern in den Vordergrund gespielt hat. Von Juli an wird er nun das Echterdinger Trikot tragen. Die Italo-Schwaben haben unter mehreren Interessenten das Rennen um den 20-Jährigen gemacht. Agieren soll jener entweder auf dem rechten Flügel oder im Sturmzentrum. Ebenfalls ein Mann für die Offensive ist der gleichaltrige Luka Bozic, der vom Staffelrivalen SV Fellbach kommt. Und darüber hinaus hat Calcio den Transfer des Mittelfeld-Wunschkandidaten Filip Jordacevic inzwischen vollends eingetütet. Der Spielmacher hatte sein „Ja“ von der Liga abhängig gemacht. Nun, nach dem auf Umwegen geschafften Klassenverbleib, stand nichts mehr im Weg. Bei seinem bisherigen Club, dem Landesligisten TSV Bernhausen, gehörte der technisch versierte 23-Jährige zu den Leistungsträgern.

Insgesamt sind damit sechs Einsteiger fix. Zuvor waren wie berichtet bereits die beiden Torhüter Krystian Rudnicki (FV Neuhausen) und Joel Heske (TSV Weilimdorf) sowie der Torjäger Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart) festgestanden. Zerschlagen hat sich derweil der Wechsel zwei weiterer Bernhausener. Der Innenverteidiger Ovidiu-George Sterian scheidet wegen der derzeitigen Rückkehr in seine Heimat Rumänien als einplanbare Größe aus. Und mit dem Keeper Matej Livancic waren die Echterdinger sich laut dem Sportchef Josip Pranjic bereits einig – doch hat der Spieler umentschieden. „Er wollte die Garantie, dass er auch spielen wird. Die konnten wir ihm nicht geben“, sagt Pranjic. Auf einen Konkurrenzkampf nurmehr aus der Rolle des Herausforderers habe Livancic sich nicht einlassen mögen, nachdem auf dem Papier zunächst einmal Rudnicki erster Anwärter auf den Platz zwischen den Pfosten zu sein scheint. Stattdessen zieht es Livancic nun zum FV Neuhausen.

Echterdinger Suche vor allem noch für zwei Positionen

Im weiteren Personalpuzzle sieht Pranjic vor allem noch zwei Aufgaben. Der Fokus liegt auf der Verpflichtung zweier Spieler für die linke Außenbahn – nicht zuletzt als Reaktion darauf, dass die dortige defensive Stammkraft langfristig ausfällt. Gustavo Vieira dürfte nach seinem Achillessehnenriss frühestens zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Für dann hofft Pranjjc auf ein Calcio-Comeback von ihm. Aktuell ist der Brasilianer erst einmal in den Flieger nach Hause gestiegen. Dort steht Reha an, Stand jetzt ohne Operation. Vieira soll für mehrere Monate einen Spezialschuh tragen.

Auch in seinem Fall klingt es damit noch mehr nach Arbeit als nach Sommerpause.

Stand Kaderplanung

Zugänge

Krystian Rudnicki (32, FV Neuhausen, Tor), Joel Heske (20, TSV Weilimdorf, Tor), Nikola Lakovic (30, OFK Beograd Stuttgart, Angriff), Filip Jordacevic (23, TSV Bernhausen, Mittelfeld), Ivan Krajinovic (20, SV Croatia Reutlingen, Angriff), Luka Bozic (20, SV Fellbach, Angriff).

Vom bisherigen Kader weiter dabei

Dan Contantinescu, Stefan Todorovic, Andrei-Lucian Ulici, Casian-Matei Ulici, Isaiah Pharell Thompson, Youssef El Naggar, Alessandro Pagano, Davide Vittorio, Qlirim Zekaj.

Vom bisherigen Kader noch offen

Nick Olteanu (kurz vor der Verlängerung), Kelecti Nkem.

Abgänge

Ali Bozatzioglou (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Zacharias Velvelidis (SKV Rutesheim), Matino Schlotterbeck (SV Fellbach), Gustavo Vieira (verletzungsbedingte Fußballpause), Lukas Zweigle (TV Darmsheim?), Emilio Amenta (Ziel unbekannt), Enes Isik (FC Esslingen?), Georgios Kaligiannidis (beruflich bedingter Umzug in die Schweiz), Philipp Seemann (TSV Ehningen), Gustavo Borges Da Silva (Visum abgelaufen/zurück nach Brasilien).