Fußball-Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen holt Angriffstoptalent aus der Landesliga

Die Mannschaft mittlerweile in der Sommerpause, die sportlich Verantwortlichen dagegen umso mehr am Arbeiten – es ist dies das Los bei einem Verein, dessen künftige Klassenzugehörigkeit sich erst spät geklärt hat und der nun den Verlust von immerhin zehn Abgängen kompensieren muss. Jedoch: Allmählich nimmt der Kader der Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen für die nächste Saison Konturen an. Eineinhalb Wochen nach dem Doch-noch-Happy-End im Kampf gegen den Abstieg stehen drei weitere Neuzugänge fest, darunter ein Angriffstoptalent, das dazu beitragen soll, die bisherige Torflaute zu beheben.