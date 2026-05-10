Fußball – Verbandsliga Der SV Fellbach überzeugt vom Anpfiff weg
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach überzeugen beim Tabellenzweiten FC Holzhausen durch einen mutigen Auftritt und gewinnen verdient.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach überzeugen beim Tabellenzweiten FC Holzhausen durch einen mutigen Auftritt und gewinnen verdient.
Auch aufziehende Gewitterwolken mit Blitzen und eine siebenminütige Unterbrechung konnten die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am Freitagabend nicht stoppen. Das Team um das Trainer-Brüderduo Nicos und Kiriakos Gountoulas ließ sich im Gastspiel beim Tabellenzweiten FC Holzhausen von nichts aus der Ruhe bringen und siegte verdient mit 4:2.