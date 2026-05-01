Mächtiges Durchatmen auf der einen Seite, aufmunternde Worte auf der anderen. Während das Trainerduo des SV Fellbach Kiriakos und Nicos Gountoulas nach dem 2:1-Heimsieg über das abstiegsbedrohte Team von Calcio Leinfelden-Echterdingen von „Hauptsache wir haben die Punkte“ sprach, war deren Amtskollege Francesco Di Frisco mit dem Aufmuntern der Seinen beschäftigt. Besonders viel Zuspruch benötigte der brasilianische Winterneuzugang Gustavo Borges Da Silva. Er war die tragische Figur des Verbandsliga-Spiels am Maifeiertag.