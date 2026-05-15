Der TSV Weilimdorf steht im Abstiegskampf vor drei Endspielen. Für die Heimpartie gegen den TSV Berg bangt der Trainer Oliver Stierle um seine beiden dienstältesten Kräfte.
15.05.2026 - 18:46 Uhr
Beim TSV Weilimdorf folgt ein Endspiel auf das nächste. Nicht nur am vergangenen Donnerstagabend, als die zweite Mannschaft im Bezirkspokalfinale gegen den SV Sillenbuch mit 6:1 gewann und zeitgleich die Futsaler den Gewinn des deutschen Meistertitels feierten. Endspiel-Charakter haben nun auch die drei verbleibenden Spiele von Teams eins um den Verbleib in der Fußball-Verbandsliga. „Wir alle wissen, dass wir noch zwei Siege brauchen“, sagt der Trainer Oliver Stierle vor dem Heimauftritt gegen den TSV Berg an diesem Samstag (15.30 Uhr).