Fußball-Verbandsliga: TSV Weilimdorf ohne Trainer gegen das 0:9-Debakelteam?

Eines ist sicher: Wenn sich dieser Mann krank ins Bett legt, dann muss es wirklich etwas sein. Denn wer würde mehr Ärmelhochkrempel-Mentalität und Kampfschwein-Modus verkörpern als Oliver Stierle? Müssen die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf am Samstag (15.30 Uhr) also ohne ihren Trainer auskommen? Schlecht wäre es, steht für die Nord-Stuttgarter im Kampf um den Klassenverbleib doch das nächste Schlüsselspiel auf dem Programm. Gegner ist an der heimischen Giebelstraße der Tabellenvorletzte FSV Waiblingen. Eine Mannschaft, die gerade einen der schwärzesten Spieltage ihrer Abteilungsgeschichte hinter sich hat.