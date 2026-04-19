Die Begrüßung nach dem Spiel fiel ebenso herzlich wie launig aus. Und sie zeigte, wie schnell es in der Fußballbranche gehen kann. Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass Alexander Schweizer und Oliver Stierle beim ASV Botnang noch in der Kreisliga A ein Trainerteam gebildet haben. Zweitunterste Spielklasse. Heute? Da darf Schweizer eben mit den Botnangern sensationell auf den Durchmarsch in die Landesliga hoffen – weshalb Stierle seinem unter den Zuschauern weilenden alten Weggefährten schon mal lachend ein „Hey, Landesliga-Trainer!“ entgegenwarf. Und Stierle selbst? Der steuert mit seinem jetzigen Verein TSV Weilimdorf sogar noch eine Etage weiter oben auf Überraschungskurs.