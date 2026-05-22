 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. TSV Weilimdorf und Calcio: Drei-Punkte-Druck und Planungsprobleme

Fußball-Verbandsliga TSV Weilimdorf und Calcio: Drei-Punkte-Druck und Planungsprobleme

Fußball-Verbandsliga: TSV Weilimdorf und Calcio: Drei-Punkte-Druck und Planungsprobleme
1
Auf Abschiedstour: Calcios Schlussmann Ali Bozatzioglou. Foto: Archiv Günter Bergmann

Beide Teams bekommen es am 30. Spieltag mit direkten Konkurrenten gegen den Abstieg zu tun. Fest steht nun, zu welchem Verein der Keeper Bozatzioglou wechselt.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Selten waren die beiden Oberligisten VfR Mannheim und Türkischer SV Singen so im Fokus der württembergischen Fußballvereine wie in dieser Saison. Schafft der Zweitplatzierte Mannheim über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga, dann steigt in der Verbandsliga ein Team weniger ab. Rutscht das Singener Team aus dem badischen Bezirk – aktuell einen Zähler über dem Strich – noch auf einen Abstiegsplatz, dann erwischt es gar zwei Mannschaften weniger. Szenarien, mit denen sich der TSV Weilimdorf vor dem Auswärtsspiel beim noch tiefer im Abstiegssumpf steckenden SSV Ehingen-Süd ebenso beschäftigt wie Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem Heimspiel gegen den FC Esslingen. Ebenfalls ein Kellerduell des 30. Spieltags.

 

SSV Ehingen-Süd – TSV Weilimdorf (Samstag, 15.30 Uhr)

Beim TSV Weilimdorf sieht der sportliche Leiter Michael Bachmann die Sache realistisch. „Wir haben nur eine Chance, wenn beide Szenarien positiv für uns verlaufen, also der Türkische SV Singen absteigt und der VfR Mannheim als Zweiter den Sprung in die Regionalliga schafft“, sagt er und fügt an: plus am besten zwei eigene Siege. Also am Samstag beim SSV Ehingen-Süd (vier Punkte weniger als der TSV Weilimdorf), der in Sachen Klassenverbleib ebenfalls unbedingt gewinnen muss, und dann noch am 30. Mai zu Hause gegen den frischgebackenen Verbandsliga-Meister Young Boys Reutlingen. Der Nachteil der Weilimdorfer: Sie sind am letzten Spieltag nur Zuschauer, haben spielfrei. Und Bachmann weiß aus seiner langjährigen Erfahrung mit dem runden Spielgerät: „In den letzten Saisonspiele passieren die kuriosesten Ergebnisse, ist alles möglich.“

Zumindest können die Kicker aus dem Stuttgarter Norden an diesem Wochenende mit nahezu voller Kapelle antreten. Der Trainer Oliver Stierle fordert von seinen Jungs indes: „In den letzten beiden Partien alles aus dem Körper herausholen, dann sieht man, was rauskommt. Mehr können wir nicht mehr machen.“ Gleichwohl er immer noch den Kopf schüttelt über die hohe Anzahl von möglichen sieben Direktabsteigern. „Ein absolutes Unding, da sollte sich der Verband schleunigst was einfallen lassen“, sagt Stierle

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga Aufstiegskampf: Vor nächstem Topspiel in Bad Boll: Weiterer Abgang des TSV Bernhausen steht fest

Fußball-Landesliga Aufstiegskampf Vor nächstem Topspiel in Bad Boll: Weiterer Abgang des TSV Bernhausen steht fest

Nach dem späten K.-o. gegen Köngen steht der TSV Bernhausen vor dem nächsten Topspiel. In Bad Boll soll der Anschluss an die Spitze bleiben – und die Vorfreude auf Berlin wachsen.

Die Ungewissheit über die Liga-Zukunft erschwert zudem die Kaderplanung für die Spielzeit 2026/27. Zugesagt haben bereits unter anderen Samir Genc, Tamer-Harun Fara, Erdinc Bozoglu, Riccardo Scarcelli, Giuseppe Berretta und Tarik Bouich. Zu klären gelt es zum Beispiel noch, ob der regionalligaerfahrene Jonathan Zinram-Kisch auch in der Landesliga weiterspielen würde oder wie es mit dem an der Hüfte operierten Kapitän Bastian Joas weitergehe, sagt Bachmann. Ebenso würden sich ob der Ungewissheit Gespräche mit möglichen Zugängen „in die Länge ziehen“.

Unsere Empfehlung für Sie

Die große Fußball-Übersicht: Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Die große Fußball-Übersicht Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.

Calcio Leinfelden-Echterdingen – FC Esslingen (Sonntag, 15 Uhr)

Calcio steht aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Weilimdorf, hat aber noch eine Partie mehr zu absolvieren. Die Aufgabe gegen den Viertletzten FC Esslingen – mit 33 Punkten fünf Zähler hinter Calcio – scheint auf den ersten Blick lösbar. Doch 16 seiner 33 Zähler hat der Aufsteiger aus den vergangenen sieben Partien geholt, zeigt also alles andere als Auflösungserscheinungen und kämpft weiter tapfer. Klar: Calcio, bei dem der zuletzt gelb-rot-gesperrte Angreifer Georgios Kaligiannidis wieder ins Aufgebot rückt, braucht den Dreier – egal wie.

Derweil ist auch am Sportpark Goldäcker die Ungewissheit über die Ligaplattform in der kommenden Runde nicht förderlich für die Planung. Wie zu hören ist, ist bislang wenig gewiss. Fix ist indes der Abgang von Torhüter Ali Bozatzioglou. Er wechselt nach drei Jahren Calcio zum abstiegsgefährdeten Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für diesen Club spielte er bereits in der Jugend.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga, Abstiegskampf: Der TSV Plattenhardt will „genießen“ und der TV Echterdingen hat ein Endspiel

Fußball-Landesliga, Abstiegskampf Der TSV Plattenhardt will „genießen“ und der TV Echterdingen hat ein Endspiel

Plattenhardt rechnet nicht mehr mit der Rettung. Der TV Echterdingen steckt erneut tief im Abstiegskampf. Beim MTV Stuttgart sorgen das DFB-Pokalfinale und Pfingsten für Personalnöte.
Von Marius Gschwendtner
Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: Erstes Tor für Rohr nach sechs Jahren, Sillenbuch holt „verlorenen Sohn“ zurück

Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen Erstes Tor für Rohr nach sechs Jahren, Sillenbuch holt „verlorenen Sohn“ zurück

Makedonija Stuttgart verpasst den Befreiungsschlag, Möhringen kassiert vier Gegentore: Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A2 spitzt sich das Finale um den Klassenverbleib zu.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Saisonendspurt: Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen

Fußball-Saisonendspurt Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen

Drei Spieltage vor Schluss deutet sich eine kuriose Situation an. Kommt es zum Dominoeffekt von der Oberliga bis nach ganz unten? Welche Rolle dabei zwei badische Vereine spielen.
Von Franz Stettmer
Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung

Tippspiel Landesliga/Bezirksliga Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung

Plattenhardts Tobias Hornung tippt auf einen Überraschungssieg gegen Köngen – doch für die Rettung reicht das nicht. Vaihingens Eisentraut prognostiziert den Bezirksliga-Spieltag.
Von Marius Gschwendtner
Spieler der Woche Stuttgart/Filder: Ali Bozatzioglou – Gewinner beim möglichen Verlierer aus Leinfelden-Echterdingen

Spieler der Woche Stuttgart/Filder Ali Bozatzioglou – Gewinner beim möglichen Verlierer aus Leinfelden-Echterdingen

Beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugt der Torhüter durch konstant gute Leistungen und ließ sich auch durch eine „Degradierung“ nicht aus der Ruhe bringen.
Von Torsten Streib
Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: Der reaktivierte Abteilungsleiter trifft: TSV Weilimdorf II beendet Pleitenserie

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen Der reaktivierte Abteilungsleiter trifft: TSV Weilimdorf II beendet Pleitenserie

Der TSV Weilimdorf II jubelt nach sieben Niederlagen hintereinander wieder, der SV Prag verliert erstmals seit drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen.
Von Torsten Streib
Doppeltitel FSV Waldebene Ost: „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“

Doppeltitel FSV Waldebene Ost „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“

Der Vereinschef Ralf Bohlmann über spricht die beiden Fußball-Aufstiege des FSV Waldebene Stuttgart-Ost und die Zukunft der Teams.
Von Torsten Streib
Ehrenamtliches Engagement: Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Ehrenamtliches Engagement Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Alexander Schmidt und Rahma Bouteldji werden sie für ihren Einsatz im Inklusionsfußball beim TSV Musberg beziehungsweise im Schwimmverein muslimischer Frauen Stuttgart ausgezeichnet.
Von Torsten Schöll
Attimo-Cup in Untertürkheim: Stuttgarter Kickers landen vor VfB, Turniersieg geht an Borussia Mönchengladbach

Attimo-Cup in Untertürkheim Stuttgarter Kickers landen vor VfB, Turniersieg geht an Borussia Mönchengladbach

Der Nachwuchs von Fußball-Bundesligisten macht beim 13. Attimo-Cup der SG Untertürkheim die Treppchenplätze unter sich aus – mit dem besten Ende für Borussia Mönchengladbach.
Von Torsten Streib
Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen, SG Weilimdorf strauchelt

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen, SG Weilimdorf strauchelt

Die SG Weilimdorf kommt in der Fußball-Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen nach neun Siegen in Serie aus dem Tritt, der TV Zazenhausen bleibt nach spätem Ausgleichs-Gegentor gechillt.
Von Tom Bloch und Torsten Streib
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 